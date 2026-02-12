El tercer català més ric compra un luxós hotel de Nova York

Negocis catalans a Nova York. Després que es fes pública la compra de Sol Daurella -la catalana més rica i presidenta de Coca-Cola- de la seu històrica de Correus a Bilbao, un altre català adinerat ha fet una adquisició important. És Manuel Lao, terrassenc i exdirigent de Cirsa. Lao, la tercera major fortuna de Catalunya, ha comprat l'Hotel The Ritz-Carlton de Central Park, a Nova York.
L'Hotel The Ritz-Carlton és un dels més exclusius i luxosos de la icònica ciutat americana. Se situa a la confluència de Central Park South amb la Sisena Avinguda, una de les zones amb més valor immobiliari del món. L'hotel és un edifici amb una torre de més de 30 plantes i 253 habitacions. També destaca per l'àmplia oferta de suites, vistes a Central Park i Manhattan i l'oferta gastronòmica.
L'operació l'han tancat el hòlding inversor Nortia Capital, presidit per Lao, juntament amb Mazabi -gestora de patrimoni- i el soci local Gencom -gestió d'hotels i complexos turístics d'alta gamma-. En concret, el consorci format per Nortia i Mazabi ha adquirit el 45% de l’actiu hoteler, mentre que la resta ha quedat en mans de Gencom. L'import de la compra no s'ha fet públic. Diverses informacions apunten que la intenció dels nous propietaris és reposicionar l'hotel. A la pràctica això implica una inversió de 40 milions de dòlars, per situar el valor de mercat per sobre dels 500 milions de dòlars.
Lao, en declaracions posteriors a la compra, l'ha qualificada de "pas significatiu". "Sens dubte, The Ritz‑Carlton Central Park és un actiu excepcional tant per ubicació com per la seva solidesa operativa. Estem molt satisfets de fer aquesta operació al costat de socis amb els quals tenim una visió compartida a llarg termini", va confirmar Lao.
Un imperi basat en el joc
Manuel Lao és la tercera fortuna de Catalunya -darrere de Daurella i Manuel Puig- amb un patrimoni de 1.700 milions, segons l'última llista Forbes. Nascut a Almeria i establert a Terrassa, la construcció de l'empresa Cirsa, del sector del joc, el van convertir en un dels emprenedors i empresaris més exitosos de Catalunya. El 2018 va vendre Cirsa a l'empresa nord-americana Blackstone a canvi de 2.000 milions. Des de llavors, s'ha centrat en la presidència de Nortia Capital.