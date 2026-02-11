La dona més rica de Catalunya compra un edifici històric al País Basc per fer-hi un hotel

Negocis catalans al País Basc. Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola, i la persona més rica de Catalunya, ha comprat la seu històrica de Correus a Bilbao per fer-hi un hotel de luxe. La compra s'ha tancat per 19 milions d'euros en una subhasta pública amb un preu de sortida de 13 milions. Daurella ha gestionat la compra a través de Dauber Hoteles, una societat que administra, segons explica El Correo.
L'edifici està al carrer Alameda de Urquijo, al centre de Bilbao. Va ser construït el 1928 per l'arquitecte Secundino Zuazo. Fins a la compra de Daurella, era un edifici de patrimoni públic, però ara apunta a convertir-se en un hotel de cinc estrelles. És una tendència a l'alça al centre de la ciutat del País Basc, amb edificis històrics passant a ser allotjaments de luxe.
Ara, formalitzada l'operació, Correus ha començat a reorganitzar els seus serveis i està traslladant l'atenció al públic a altres oficines de Bilbao. L'empresa no ha fet públics els detalls de la transacció, però haurà d'abandonar definitivament l'edifici abans del 31 de desembre d'enguany.
Una aliança sorprenent?
Formalitzada la compra, i també segons informacions de El Correo, una altra personalitat catalana podria aliar-se amb Daurella per participar del projecte. És Gerard Piqué, exfutbolista del Barça i actual president de l'Andorra i de Kosmos, que ja té vincles empresarials amb la presidenta de Coca-Cola. Tan sols són especulacions, tot i que el diari basc assegura que Piqué ja va mostrar interès fa uns anys en explotar l'edifici com a allotjament de luxe.
El patrimoni de Daurella
Amb una fortuna de 2.900 milions d'euros -en dades de l'última llista Fobres- Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners i CEO de Cobega és la catalana més rica de l'Estat. Tot i això, el patrimoni de Daurella va disminuir el 2025 en 100 milions d'euros respecte de l'any passat.