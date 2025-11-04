Qui és el català més ric de l'Estat segons la Revista Forbes? A Coca-Cola trobareu la resposta

Com cada any, la prestigiosa revista econòmica Forbes ha publicat la llista de les cent persones més riques d'Espanya. Catalunya no té cap representant entre els deu primers, però els empresaris del país són més d'un quart de la llista. En l'àmbit estatal, el monopoli continua sent de la família Ortega. Amb Amancio Ortega al primer lloc i la seva filla Sandra Ortega al segon.
Més d'un quart dels empresaris de la llista són catalans
Per trobar el primer català cal anar fins al dotzè lloc. Amb una fortuna de 2.900 milions d'euros hi ha Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners i CEO de Cobega. Tot i ser la catalana més rica de l'Estat, el patrimoni de Daurella ha disminuït en 100 milions d'euros respecte de l'any passat.
En el vint-i-unè lloc hi trobem el segon català de la llista: Manuel Puig, el principal accionista de Puig Brands, empresa dedicada a la moda i la bellesa. A més, l’empresari català compta amb un 8% de Fluidra, empresa d'equipament per a piscines i wellness. Puig acumula un capital de 1.800 milions d’euros, i tanca l’any amb un benefici de 500 milions d’euros. El tercer català de la llista el trobem a la vint-i-tresena posició. Manuel Lao, expropietari de CIRSA amb 1.700 milions d’euros de fortuna. A més, ha obtingut 200 milions d’euros de beneficis respecte a l’any anterior gràcies a les seves diversificades inversions.
Dues posicions per sota, al vint-i-cinquè lloc del rànquing, apareix José María Serra Farré, accionista majoritari del grup Catalana Occident. Tot i haver perdut 100 milions d’euros i caure sis posicions a la llista Forbes des de l’any passat, l’empresari català manté un capital econòmic de 1.600 milions d’euros. Serra Farré, que va renunciar a la direcció de Catalana Occident el 2023, en continua sent el president i conseller dominical.
Just a sota, la vint-i-sisena posició l’ocupa Carmen Daurella Aguilera. Daurella, que pertany a una de les grans sagues empresarials catalanes, és una de les principals accionistes de Coca-Cola Europacific Partenrs a través de Cobega, que posseeix el 57,7% d’Olive Partners. Carmen, que és cosina de Sol Daurella, acumula 1.600 milions d'euros i ha obtingut uns guanys de 200 milions d’euros.
Al rànquing hi apareixen altres noms d’empresaris catalans de prestigi com José Llorens Torrá (34è amb una fortuna 1.400 milions d’euros), Miguel Tomás Arrufat Pujol (36è amb una fortuna 1.300 milions d’euros), Carmen Thyssen (38a amb una fortuna 1.300 milions d’euros) o Jordi Rubiralta (43è amb una fortuna 1.200 milions d’euros), que apareix a la llista Forbes per primera vegada.
Amancio Ortega encapçala la llista Forbes
La llista dels espanyols més rics del 2025 l’encapçala, de nou, Amancio Ortega. L’empresari gallec i accionista majoritari d’Inditex acapara una fortuna de 109.900 milions d’euros, i manté la primera posició del rànquing tot i haver perdut 10.300 milions d’euros des de l’any passat. El segon lloc l’ocupa la seva filla, Sandra Ortega, també accionista d’Inditex i que té un capital de 10.000 milions d’euros. Gairebé 100.000 milions d'euros de diferència entre el pare i filla, que són els dos més rics d'Espanya.
Rafael del Pino Calvo-Sotelo, president de Ferrovial, ocupa el tercer lloc amb 8.000 milions d’euros de fortuna i 900 milions d’euros de beneficis sobre l’any anterior. A la quarta posició hi trobem a Juan Roig, president de Mercadona, amb uns beneficis de 2.100 milions d’euros i 7.900 milions d’euros de fortuna total. El top cinc, el tanca Juan Carlos Escotet, president d’Abanca i única incorporació de les cinc primeres posicions del rànquing. Escotet acumula 6.200 milions d’euros de capital i, des de l’última llista, n’ha guanyat 2.100 milions.