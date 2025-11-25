L'ERO que preveu Telefónica ja afectaria un de cada tres treballadors a l'Estat

Telefónica ha plantejat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) a l'Estat per causes "organitzatives, tècniques i de producció" que implicaria 5.459 sortides, xifra que representa el 36% de la plantilla -un de cada tres treballadors-. Això, a l'espera que es concretin les afectacions a dues filials més.
Aquest dimarts al matí, l'empresa, el principal accionista de la qual és l'Estat amb un 10% de les accions, ha costituït amb els sindicats la mesa per l'ERO a la filial Telefónica Global Solutions que afegeix 140 persones més al procés de sortides de personal. Aquesta filial té una plantilla de 638 treballadors, per tant, Telefónica preveu una sortida del 21,94% de la plantilla d'aquesta companyia.
La mesura afecta un de cada tres treballadors
En aquests moments l'ERO afecta a 5.459 treballadors de les diverses filials de Telefónica: 3.649 (41%) treballadors de Telefónica Espanya, 1.124 (31,3%) de Telefónica Móviles, 267 (23,9%) de Telefónica Soluciones, 279 (32,45%) de Movistar+ i 140 (21,94%) de Global Solutions. Tot i aquestes altes xifres, encara cal esperar per saber el nombre final d'afectats, ja que encara queden per concretar les afectacions a dues filials més: Telefónica SA i Telefónica Innovación.
Ara, el nou ERO tindrà una afectació més àmplia ja que Teléfonica ja va fer un ERO l'any passat que es va saldar amb 3.420 treballadors, un 30% del que es va plantejar inicialment. En aquest context, l'UGT ha demanat que qualsevol mesura que s'adopti ha de tenir les mateixes condicions que l'ERO que va plantejar la companyia l'any 2024.
Per la seva banda, CCOO ha reclamat que "qualsevol mesura" que s'adopti s'articuli com un procés "estrictament voluntari" basat en prejubilacions, tal com s'havia fet en expedients anteriors. Ara, a partir de la constitució de les meses de negociació hi ha 30 dies per negociar el nombre final d'acomiadaments i les condicions econòmiques.
L'ERO s'enmarca dins del pla estratègic presentat el 4 de novembre pel president de la companyia, Marc Murtra, que preveu una reducció del 25% dels costos operatius del centre corporatiu i de les seves unitats globals. L'objectiu marcat per Telefónica és arribar fins a un estalvi estimat de 2.010 milions d'euros per al 2030.