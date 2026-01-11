El Sabadell, després de l'opa: com encara el 2026?

El 17 de desembre, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el conseller delegat, César González-Bueno, es van reunir amb uns 250 accionistes minoritaris en el centre corporatiu de Sant Cugat. Va ser un moment important. Va ser entre els minoritaris on l’opa va topar amb més rebuig. El banc viu en un clima de satisfacció i alleugeriment després d’haver sobreviscut a l’opa hostil del BBVA. Toca ara preparar-se per a un futur que els dirigents de l’entitat han sabut preveure amb més mirada estratègica del que els seus adversaris i molts analistes pensaven.
El president del Sabadell va detallar la remuneració que es preveu en els propers mesos: al voltant de 3.600 milions d’euros, que inclouen els 350 milions del segon dividend -a abonar el 29 de desembre-, una retribució addicional d’uns 750 milions a càrrec de l’exercici del 2025, i el dividend extraordinari de 2.500 milions per la venda de la filial britànica TSB, previst en principi per al segon trimestre del 2026. Aquest va ser un dels darrers moviments estratègics del banc abans de conèixer-se el resultat de l’opa.
L’aposta d’una remuneració robusta per als accionistes va ser una prioritat per la cúpula del Sabadell en tot el procés de l’opa, per afermar el suport de la “base” accionarial a la posició de l’entitat. El total de la remuneració per als anys 2025-27 està fixada en uns 6.450 milions, una xifra de prop el 40% de la capitalització de l’entitat financera.
Les claus: creixement prudent i perímetre Espanya
La cúpula del banc considera que la victòria sobre l’opa ho és també del model de negoci que és segell de l’entitat. En la reunió amb els accionistes minoritaris, el conseller delegat, César González-Bueno, va refermar els elements clau del pla estratègic de la casa: "creixement prudent" i manteniment del perfil de risc de l’entitat, i dins del "perímetre Espanya", en un moment de molt bones xifres de l’economia espanyola dins de la Unió Europea. González-Bueno va subratllar que són l’únic banc de l’Estat sense cap recomanació de venda.
Els directius del Sabadell poden mostrar una bona evolució del preu objectiu de l’acció, que és el que atorguen els analistes i els bancs d’inversió a l’acció d’una entitat sense sobrevaloracions o infravaloracions. Des del 2020 al 2025 (és una dada que va donar el conseller delegat als accionistes), ha passat de 2,27 euros a 3,67.
Fonts del banc han resumit a Nació els principals eixos estratègics del Sabadell: una generació mitjana de capital de 175 punts bàsics; superar els 1.600 milions de benefici el 2027 a base d’incrementar l’activitat comercial a un ritme més alt que el del mercat; creixement de la cartera de préstecs hipotecaris creixerà un 4% anual, en línia amb el mercat, mentre que augmentarà una mica més que el conjunt del sector (que preveu un 4%) el finançament a empreses i pimes. Aquesta és una dada rellevant, ja que un dels senyals d’identitat de l’entitat és aquest suport al teixit de pimes.
Pere Cots (Pimec): "Té espai per ocupar si aposta fort per la proximitat"
El teixit productiu està atent a l’evolució del Sabadell. Especialment les pimes. Pere Cots, responsable de finances de Pimec, assenyala a Nació que confien que el banc que surt victoriós de l’opa té un espai per ocupar, el que és el seu ADN històric, el motiu pel qual va néixer: "Ser un banc per a pimes, jugant a fons la carta de la proximitat i l’arrelament". Cots destaca la bona cotització del banc i recorda que amb motiu de la crisi financera, el Sabadell va fer també absorcions, com la de la CAM, però que ara ja té prou dimensió. El directiu de Pimec afirma que el banc ha guanyat prou robustesa per romandre independent, té expertesa. "I si aposta fort per la diferenciació, li pot anar bé", apunta.
Guillem López-Casasnovas: "Incentius als petits clients"
El catedràtic d’Economia de la UPF i exconseller del Banc d’Espanya, Guillem López-Casasnovas, sempre bona antena del que es mou en el món financer, subratlla la conveniència pel Sabadell de continuar tenint molt en compte els minoritaris: "Calen incentius en els petits clients/accionistes que busquen un bon servei bancari a canvi de la seva modesta participació. Cal seguir tenint-ne cura".
López-Casasnovas aconsella al Banc Sabadell no pensar en gran en el sentit d’anar a buscar nous socis ni fusions, sinó asserenar el pagament de primes i dividends, i consolidar el treball fet amb els seus socis d’assegurança i gestió d’actius. L’acadèmic subratlla el paper que poden jugar entitats com el Sabadell o la Caixa d’Enginyers en un moment en què, desaparegudes les caixes, el país sembla aliè a l’embranzida que viu el cooperativisme a l’estat espanyol i a Europa.