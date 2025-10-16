Fracassa l'opa del BBVA al Banc Sabadell

L’opa hostil contra el Banc Sabadell ja té veredicte. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha anunciat aquest divendres que els accionistes que han acceptat l’oferta del BBVA representen el 25,7% del capital de l’entitat catalana, el que suposa que l’opa decau i el Sabadell manté la seva independència. La notícia suposa un fracàs de grans dimensions per la institució que lidera Carlos Torres, que havia fet una aposta estratègica amb aquesta operació.
Fa just una setmana que va concloure el termini d’acceptació de l’opa hostil del BBVA al Banc Sabadell. Era el període que tenien els accionistes del banc català per decidir si venien les seves accions a l’entitat basca. Els darrers dies s’ha produït una veritable guerra de declaracions -i de nervis- per part de les dues entitats financeres.
L’escenari sobre l’opa oferia tres resultats possibles. Si l’opa assolia el 50% de les accions, triomfava plenament i ja ningú la podia aturar. Si quedava per sota del 30%, el BBVA fracassava i havia de llançar la tovallola. I si el resultat estava entre el 30% i el 50%, aleshores el banc basc havia de plantejar-se si retirava l’operació o apostava per una segona opa.
BBVA: "L'entitat es mantindrà al capdavant de la banca europea"
El BBVA ja ha reaccionat. En un comunicat, ha admès que l'opa "no seguirà endavant" i que "mirant al futur, el Pla Estratègic i els ambiciosos objectius financers associats mantindran l'entitat al capdavant de la banca europea en creixement i rendibilitat". El BBVA "reprèn de manera immediata el seu pla de retribució a l'accionista: el 31 d'octubre iniciarà la recompra d'accions pendent de prop de 1.000 milions d'euros; el 7 de novembre pagarà el major dividend a compte de la seva història (0,32 euros per acció), per un total d'aproximadament 1.800 milions d'euros".
Que l’opa anava de mal borràs es va intuir quan, fa pocs dies, el Sabadell va anunciar que només el 2,8% dels clients que tenen dipositades les seves accions al banc havien acceptat l’oferta, i que això suposava només l’1,1% del capital del banc. Una dada que feia molt improbable que el BBVA assolís el 50% requerit per triomfar.
Mai s’havia vist un pols com aquest dins del món financer. Des de campanyes publicitàries a una batalla de declaracions que aquests dies ha arribat al màxim. Una opa hostil és també una lluita psicològica. Carlos Torres havia assegurat que estaven convençuts d’arribar al 50% i que els grans fons estan amb l’operació. Ara ja se sap que l’equip de Torres ha fet molt curt en les seves previsions. Al final, ha tingut raó César González-Bueno, imbatible en la trinxera comunicativa, quan repetia que l’operació fregava el 30% i que estava convençut que no hi arribaria: “I si és així, cadascú a casa seva”.
Un llarg procés i una societat civil en contra
Totes dues entitats havien analitzat de fa anys una possible fusió. Eren els temps en què Bankia havia estat absorbida per CaixaBank. Però mai es va arribar a un acord. L’1 de maig del 2024, el Sabadell va rebutjar l’oferta de fusió presentada pel BBVA i, vuit dies després, l’entitat basca llança una opa hostil sobre el 100% del capital del Sabadell. Era la guerra.
El govern espanyol manifesta de seguida les seves reticències envers l’opa per l’afectació que pot suposar sobre el sistema financer i l’impacte en la cohesió social i l’ocupació. La societat catalana, que viu el tram final de la campanya electoral al Parlament, es pronuncia de manera gairebé unànime en contra de l’operació. Des de la CUP al PP i des dels sindicats a les patronals es produeix una sorprenent aliança de forces que rebutgen l’atac al Sabadell.
El BBVA, però, va assolint les autoritzacions necessàries, començant pel Banc Central Europeu. La Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) eleva l’opa a fase 2, el que suposa allargar el procés i donar veu a tots els actors interessats (tot i que, finalment, només admet les al·legacions que li eleva el banc català). En aquests moments, la guerra de propaganda entre tots dos bancs és total, amb grans campanyes publicitàries i declaracions i contradeclaracions dels principals directius.
El 22 de gener del 2025 es produeix un fet espectacular: el Sabadell anuncia que torna la seva seu a Catalunya. Es manté i s’endureix el to de les entitats econòmiques del país contra l’operació financera. Després d’un primer retoc, el mes de març, el BBVA ajusta de nou l’intercanvi d’accions, que passa a oferir una acció seva per 0,70 euros per 5,3456 accions del Sabadell. La CNMC dona llum verda a l’operació amb algunes condicions.
Pedro Sánchez anuncia durant les Jornades del Cercle d’Economia l’obertura d’una consulta pública sobre l’opa. Tot un gest envers la classe empresarial catalana. El 24 de juny, el consell de ministres autoritza l’opa, però amb moltes condicions : situa l’escenari de fusió a 3 anys, prorrogats a 5. El BBVA continua endavant i el 29 d’agost anuncia un nou intercanvi: una acció del BBVA i un pagament en efectiu de 0,70 euros per 5,5483 accions del Sabadell.
El 5 de setembre, la CNMV dona l’autorització a l’oferta bancària. El 22 de setembre, el BBVA, malgrat que havia assegurat que no ho faria, millora un 10% la seva oferta. Uns dies després, un dels consellers del Sabadell, el mexicà David Martínez (3,86% del capital) fa públic que accepta l’intercanvi. El 10 d’octubre es tanca el període d’acceptació i l’opa queda vista per sentència dels accionistes.