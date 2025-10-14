Només el 2,8% dels accionistes clients del Sabadell accepten l'opa del BBVA

Només el 2,8% dels accionistes del Banc Sabadell que són clients de l'entitat han acceptat l'oferta d'opa del BBVA, tal com li ho ha notificat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a la direcció vallesana aquest dimarts. Aquest tipus d'accionista té el 30,8% de les participacions totals, la qual cosa vol dir que els propietaris del 29,7% recomptat han dit "no" a l'opa, mentre que l'1,1% ha donat el vistiplau.
Aquest resultat pot canviar totalment quan es faci públic el parer dels fons d'inversió, que tenen el 69,2% de les accions restants. Per ara, es desconeix l’opció de la gran majoria, excepte en el cas del tercer màxim accionista, David Martínez, que va anunciar que acudiria a l’oferta,i el segon, Zurich, que va dir que la rebutjava. El resultat final se sabrà aquest mateix divendres. Mentrestant, el Sabadell ha comunicat les primeres xifres "amb la finalitat de promoure la transparència i evitar especulacions al mercat".
El BBVA, per tant, encara disposa de marge per superar el 50% per prendre el control del Sabadell, una fita que el director general, Peio Belausteguigoitia, augurava en una entrevista a Nació que superarien "folgadament". De fet, preveia un suport "massiu" dels inversors institucionals. Tot i això, també és presumible que el suport es quedi entre el 30% i 50%, cosa que obre l’escenari d’una segona opa.
En aquest cas, la CNMV ja va assenyalar que detallaria els criteris "per a determinar un preu equitatiu" i va avisar que qualsevol afirmació sobre la determinació d'aquest preu s'ha de considerar com una "simple especulació". Contràriament a Belausteguigoitia, el conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, va assegurar que l'oferta -d’una acció ordinària de nova emissió per cada 4,8376 del banc català- hauria de ser “molt més atractiva” que la primera i això, a parer seu, suposaria un “risc” per als accionistes del BBVA.
Amb tot, l’acceptació de l’1,1% del capital social del Sabadell s'adequa als càlculs de González-Bueno que, a menys de 48 hores de tancar el període d’acceptació, va constatar que el "sí" dels accionistes minoritaris era inferior a l’1%. “Esperava una reacció molt favorable per part dels nostres accionistes clients particulars, però mai que fos tan favorable", celebra el directiu.