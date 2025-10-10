La prima de l'opa del BBVA sobre Sabadell tanca en el 3% en l'últim dia del període d'acceptació

La prima de l'opa de BBVA sobre Sabadell s'ha situat al 3% aquest divendres, 10 d'octubre, quan s'acaba el termini d'acceptació de l'oferta, seguint les cotitzacions de les dues entitats. En concret, les dues entitats van retrocedir aquest divendres a borsa, tot i que Sabadell més: el banc vallesà va perdre un 2,61%, fins a baixar als 3,167 euros, mentre que BBVA va perdre un 1,71%, fins als 15,79 euros.
Tot i això, la diferència entre el preu que ofereix BBVA i el valor de Sabadell a Borsa s'ha ampliat aquest divendres en comparació amb jornades prèvies, tot i que, des de la millora del preu, havia oscil·lat entre l'1,1% i el 2,8%.
Últimes hores del període d'acceptació
Després de més de 17 mesos des del seu anunci, el maig del 2024, i un mes des que es llancés oficialment l'oferta, el període d'acceptació finalitza aquesta mitjanit. A la cursa per atraure accionistes, el BBVA mantindrà 68 de les seves oficines obertes fins a les 21.00 hores mentre que el seu "call center" està disponible fins a les 00.00 hores per als accionistes de Sabadell.
Per part seva, el president de Sabadell, Josep Oliu, ha instat els seus accionistes que agafin el paper que hagin rebut sobre l'opa i que el llencin "a la paperera", animant així que no accepten l'operació. Tot i això, els resultats d'aquesta opa no es coneixeran ja. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va informar dimecres passat que preveia donar-los divendres que ve, 17 d'octubre. Aleshores es coneixerà si BBVA ha arribat al 50% d'acceptació o, al contrari, s'ha quedat per sota d'aquest llindar.
Però l’opció que el banc basc, si arriba al 30% del capital, vulgui continuar amb l’operació són reals. En aquest cas, el BBVA ha de llançar una segona opa. Però en efectiu (l’actual és un intercanvi de títols) i a partir d’un preu que la llei estableix com a “equitatiu” per part de la CNMV. Des del Sabadell, interessats a fer fracassar l’oferta, s’ha insistit en el fet que els qui vulguin anar a l’opa farien bé d’esperar la segona, que per lògica ha de tenir unes millors condicions.