Rècord de beneficis del Sabadell mentre lluitava contra l’opa del BBVA

El Banc Sabadell ha obtingut uns beneficis de 1.390 milions d'euros entre els mesos de gener i setembre del 2025, un 7,3% més que el 2024, segons els resultats publicats dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Amb aquests resultats, l'entitat assoleix un nou rècord històric en els primers registres després del fracàs de l'opa del BBVA, que s'expliquen pel creixement dels volums de crèdit i els recursos de clients.
Si s'observa tan sols el tercer trimestre, període marcat pel fracàs de l'opa del BBVA, el benefici net del Sabadell s'enfila fins als 414 milions, un 17,7% menys que el mateix període de l'any passat i un 14,8% menys si es compara amb el segon trimestre d'enguany. Això vol dir que el banc vallesà sí que ha notat la campanya per mantenir-se independent del basc, amb els recursos humans i econòmics destinats a convèncer els accionistes per rebutjar l'opa.
Com s'explica el rècord de beneficis del Sabadell?
La clau ha estat la filial britànica TSB, que ha registrat un benefici net de 198 milions de lliures fins al setembre, un 43,9% anual més; i ha aportat 242 milions d'euros al grup. Cal recordar que el Sabadell va vendre TSB enmig de l'opa del BBVA i que l'operació està pendent de concretar-se previsiblement durant el primer trimestre de l'any que ve. El banc ha indicat que TSB "continuarà contribuint al resultat del grup" fins que se'n completi la seva venda.
Sense tenir en compte TSB (la filial britànica, venuda enmig de l'opa) els volums de crèdit han augmentat un 8,1% interanual i els recursos de clients un 5% en balanç i un 15,4% fora de balanç. El banc també ha ressaltat la reducció de les dotacions a provisions, que sense TSB han baixat un 29,3% respecte del mateix període de l'any passat, fet que atribueixen al seu "millor" perfil creditici.
El marge d'interessos ha baixat un 3,2% interanual, fins als 3.628 euros; i els ingressos del negoci bancari han caigut un 2%, fins als 4.659 milions. En canvi, en el tercer trimestre, ha reportat un benefici de 414 milions, un 14,8% menys que el període anterior.
El ROTE -retorn sobre el capital tangible- s'ha enfilat fins al 15%, percentatge que equival al 14,1% en termes recurrents, per sobre del 13,2% de fa un any. D'aquesta manera, el Sabadell ha refermat l'objectiu d'assolir el 16% a finals de 2027.
Pel que fa a l'activitat comercial, ressalta que la concessió d'hipoteques ha augmentat un 26% interanual i ha assolit els 5.062 milions d'euros, amb un augment del crèdit viu del 5,6%. El nou crèdit al consum s'ha enfilat fins als 2.216 milions, un 19% més. En empreses, els préstecs i crèdits ha assolit els 13.902 milions d'euros, un 1% menys que l'any anterior.