El govern espanyol aprovarà aquest divendres el paquet de mesures per fer front a la guerra

El govern espanyol farà un Consell de Ministres extraordinari aquest divendres per aprovar un pla de mesures per compensar els efectes econòmics de la guerra a l’Orient Mitjà. Segons han indicat a l’ACN fonts de l’executiu, es preveuen accions “estructurals i conjunturals” per protegir tant els ciutadans vulnerables com els sectors més afectats per la pujada dels preus derivada del xoc entre els Estats Units, Israel i l’Iran.
“El govern manté contacte continuat amb els grups parlamentaris, els agents socials i els sectors especialment exposats”, remarquen des de l’executiu. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha tancat la porta aquest matí a aplicar mesures “àmplies”, com per exemple la reducció de l’IVA dels aliments.
Els darrers dies, el govern espanyol ha esbossat algunes de les mesures del pla. Aquest dijous, el mateix Cuerpo va descartar la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant que es va activar el 2022 per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna i va apostar per “ajudes selectives” per als sectors més afectats pel conflicte a l’Orient Mitjà, especialment els del camp, la pesca i el transport.
Per la seva banda, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, va dir divendres que l’executiu contemplava incorporar dins del paquet de mesures fiscals anticrisi una rebaixa de l’IVA del preu de l’electricitat. “Reaccionarem amb un paquet de mesures solvent, conjuntural i estructural”, va exposar.
En el cas dels sindicats CCOO i UGT, han demanat evitar rebaixes fiscals generalitzades i reclamen mesures concretes, com descomptes en el transport públic. Per la seva banda, entitats d’anàlisi econòmica com Funcas han demanat parlar de nou del topall del preu del gas i de compensacions destinades específicament als sectors vulnerables, una línia que avalen organitzacions com l’Observatori DESCA, que ha demanat un nou escut social amb accions també en àmbits com l’habitatge.