Guanyadors i perdedors del fracàs de l'opa del BBVA al Banc Sabadell

Després de disset mesos d'estira-i-arronsa, l'opa del BBVA al Banc Sabadell ja és història. L'entitat basca només va recollir -així ho va determinar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dijous al vespre, unes hores abans del previst- el 25,47% dels suports dels accionistes del banc del Vallès, de manera que l'oferta va decaure definitivament. En tot aquest temps, la batalla per l'opa va anar adquirint dimensions que transcendien l'àmbit financer: s'hi va implicar la classe política, al més alt nivell, i tot l'establishment català es va arromangar per frenar que el Sabadell quedés en mans del BBVA. Qui guanya i qui perd amb el desenllaç de l'operació?
Carlos Torres
El president del BBVA, en el càrrec des del 2019, havia tingut el control del Sabadell entre cella i cella des que va accedir al càrrec. Ho va intentar per primera vegada el 2020, i hi va tornar el maig de l'any passat, en plena campanya electoral a Catalunya. Malgrat els condicionants imposats pel govern espanyol -motiu d'un procés obert al Tribunal Suprem- i la manca de suport tant per part dels accionistes minoritaris com del teixit econòmic i polític català, Torres va continuar endavant fins al final. La millora de l'oferta inicial tampoc va servir per convèncer el Sabadell. En la compareixença d'aquest divendres, després del fracàs de l'opa, va deixar clar que no tenia pensat dimitir.
Josep Oliu
El president del Sabadell pot estar satisfet. El BBVA, de més tamany que l'entitat que lidera, no ha aconseguit arribar al 30% dels accionistes després de mesos d'una campanya especialment intensa de relacions públiques i moviments subterranis. El seu número dos, César González-Bueno, va vaticinar que l'opa només arribaria al 25%, i el pronòstic es va acabar complint. L'entitat del Vallès preservarà l'autonomia total en un moment que, després de marxar la tardor del 2017 en direcció a Alacant, ha tornat a fixar la seu a Catalunya. Tindrà el repte de complir amb el que ha promès mentre durava l'opa: estar al costat de la petita i mitjana empresa del país, un dels arguments per rebutjar l'oferta.
David Martínez Guzmán
Aquest empresari mexicà, fundador de Fintech Advisory, és el principal accionista individual del Sabadell amb un 3,8% dels títols, circumstància que li ha permès disposar de cadira al consell d'administració. Extremament discret, en les últimes setmanes va trencar el silenci per pronunciar-se a favor d'anar a l'opa en un article publicat a les pàgines del diari El País. Va aterrar a l'entitat del Vallès el 2013, quan va comprar 275 milions d'euros en accions en una ampliació de capital, i ara ha vist com la seva opció -acceptar l'oferta del BBVA- ha fracassat. El Sabadell, en tot cas, és només un dels negocis dels quals participa: la seva cartera abraça múltiples inversions a l'Amèrica Llatina i Wall Street.
Salvador Illa
El president de la Generalitat s'havia pronunciat clarament en contra de l'opa. Havia celebrat el retorn del Sabadell a Catalunya -el gest va ser exhibit com un retorn a la normalitat després dels anys del procés-, i que l'entitat del Vallès continuï al territori on es va fundar suposa un triomf per al Govern. Com en totes les qüestions cabdals del seu mandat, s'ha coordinat amb el govern espanyol. "És una bona notícia per a Catalunya, la societat catalana i el teixit empresarial", va assenyalar Illa després del desenllaç de l'oferta. Divendres es va reunir amb Oliu, que el 2017 es va citar amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per anunciar-los que, vist el rumb del procés, el Sabadell marxaria del país.
Pedro Sánchez
El líder del PSOE mai va mostrar entusiasme per l'opa. No s'hi va posicionar a favor i, a través del Ministeri d'Economia que comanda Carlos Cuerpo, va posar condicions a l'oferta per tal que el Sabadell preservés autonomia temporal en cas de ser adquirit pel BBVA. La posició de Sánchez també s'ha vist condicionada, en part, per l'oposició frontal de Junts a la iniciativa. Carles Puigdemont va celebrar el fracàs de l'opa tan bon punt es va conèixer i, en el seu dia, va confrontar públicament amb la posició expressada per Pere Soler, conseller proposat pel seu partit a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que va avalar amb el seu vot el plantejament de l'opa.
Josep Sánchez Llibre
Des del primer moment, el president de Foment del Treball s'ha convertit en el gran marmessor dels moviments a Catalunya en contra de l'opa. S'ha multiplicat a Barcelona i a Madrid per frenar el BBVA, i també sota el seu paraigua s'han organitzat els accionistes minoritaris del Sabadell, comandats per Jordi Casas, company de mil batalles a Unió i que ara l'acompanya en l'etapa a la patronal. Va ser un dels impulsors de la carta que van enviar les organitzacions empresarials catalanes a la Moncloa, i va participar amb entusiasme en la consulta pública que va organitzar la Moncloa abans de fixar les condicions de l'opa. Aquest dijous al vespre, Sánchez Llibre podia somriure per la feina feta.