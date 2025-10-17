Carlos Torres descarta dimitir com a president del BBVA pel fracàs de l'opa al Sabadell

El president del BBVA, Carlos Torres, ha descartat presentar la dimissió després que l'opa hostil sobre el Banc Sabadell hagi fracassat. "No és el resultat que esperàvem ni el que desitjàvem, però l'assumim". Han estat les seves primeres paraules l'endemà de la publicació dels resultats per part de la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV), que recullen que només han convençut els propietaris del 25,47% de les accions de l'entitat vallesana, lluny del 30% mínim que necessitava per tirar endavant.
En una roda de premsa aquest divendres al matí, Torres ha assegurat que la seva continuïtat al capdavant del BBVA no depenia en cap moment del resultat de l'opa. "La nostra tasca és intentar operacions que tinguin sentit i això és el que hem fet. No és un motiu per dimitir", ha defensat, alhora que ha reivindicat que es tracta d'una "oportunitat perduda per a tots".
Torres ha reiterat que l'oferta era bona per als accionistes i per a ambdues entitats, però també per a la societat, Catalunya i Espanya, contràriament al parer de l'establishment, dels governs espanyols i català, i de les patronals catalanes. En aquest sentit, ha destacat que el BBVA ha augmentat el crèdit un 6%, en referència a un dels principals arguments de l'oposició a l'opa, que alertaven que la fusió posaria en risc les empreses i, sobretot, les Pimes.
L’escenari sobre l’opa oferia tres resultats possibles. Si l’opa assolia el 50% de les accions, triomfava plenament i ja ningú la podia aturar. Si el resultat estava entre el 30% i el 50%, aleshores el banc basc havia de plantejar-se si retirava l’operació o apostava per una segona opa. I, si quedava per sota del 30%, el BBVA fracassava i havia de llançar la tovallola, com ha acabat passant.
Tot plegat, després d'una veritable guerra de declaracions -i de nervis- per part de les dues entitats financeres que ha durat 17 mesos. Mai s’havia vist un pols com aquest dins del sector, i és que una opa hostil és també una lluita psicològica. Torres havia assegurat que estaven convençuts d’arribar al 50% i que els grans fons estan amb l’operació. Ara ja se sap que l’equip de Torres ha fet molt curt en les seves previsions. Al final, ha tingut raó César González-Bueno, imbatible en la trinxera comunicativa, quan repetia que l’operació fregava el 30% i que estava convençut que no hi arribaria: “I si és així, cadascú a casa seva”.