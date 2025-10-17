El BBVA es dispara i el Sabadell es desploma a la borsa amb el fracàs de l'opa

L'opa hostil del BBVA al Banc Sabadell ha arribat a la línia de meta, però el BBVA no s'ha endut el guardó. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha anunciat aquest divendres que només un 25,47% dels accionistes del Sabadell han acceptat l'oferta de l'entitat basca i, per tant, l'opa fracassa i l'entitat financera catalana conserva la seva independència.
El resultat de l'opa es podia emmarcar en tres escenaris diferents. Per una banda, en el cas que el BBVA hagués aconseguit el 50% de les accions del banc català, triomfava. En el cas de quedar-se entre el 30% i el 50%, el recorregut es faria més llarg, ja que el banc basc es podia plantejar si retirar l'operació o apostar per una segona opa. Finalment, el resultat ha estat el de no arribar al 30% i el BBVA llença la tovallola i diferents experts ho titllen de fracàs.
El que un ho guanya, l'altre ho perd
A conseqüència del possible sacseig en el sector bancari i la constant publicitat d'ambdós bancs buscant influir en la decisió dels accionistes i de retruc en la dels especuladors i inversors del mercat, els valors ha anat variat durant el llarg thriller empresarial. Ara, amb el veredicte sobre la taula, aquest divendres el BBVA es lleva amb unes xifres disparades al voltant del 8% en termes de valor bursal. Per contra, el Banc Sabadell inicia amb una gran baixada de vora el 6,5%, qui César González-Bueno, executiu en cap del banc, qualifica de "petita correcció".
Quan el BBVA va anunciar l’opa hostil, el 9 de maig de 2024, les accions de l’entitat catalana es van enfilar un 3,2%, fins als 1,86 euros. I no va ser fins al 23 de juliol del mateix any, coincidint amb la publicació dels resultats del primer semestre del banc català (els primers comptes en plena operació d’absorció), que el valor va assolir per primer cop els 2 euros. A principis d’enguany, la cotització del Sabadell va consolidar-se en els 2 euros i a finals de juliol va fer l’escalada fins als 3.
El BBVA aposta per una acceleració compensatòria
Part del gran repunt amb el qual el BBVA ha obert el mercat es deu al fet que un cop es va fer públic el resultat final de l'OPA, l'entitat basca va anunciar un moviment compensatori per als seus accionistes: "dividend històric" i 36.000 milions en diferents tipus de retribució fins al 2028, dels quals 13.000 milions a "curt termini". La intenció del BBVA és com compensar amb el capital que havia reservat per a l'oferta a tots els seus. Aquest mateix mes iniciarà la recompra d'accions que tenen pendents amb un valor de 1.000 milions.
Per altra banda, el Banc Sabadell celebra el resultat final i Josep Oliu, president de l'entitat, ha reconegut que ha estat una gran sorpresa veure un resultat "tan contundent". El Banc agraeix la confiança dels accionistes i reitera el seu pla estratègic 2025-2027 en el qual es contempla la remuneració de 6.450 milions d'euros als accionistes i elevar la rendibilitat al 16% l'any 2027.