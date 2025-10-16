Illa celebra el fracàs de l'opa i reivindica un sistema bancari «adaptat a Catalunya i el teixit empresarial»

Els accionistes del Banc Sabadell han rebutjat l'opa del BBVA, que només ha pogut aconseguir un 25,7% del capital després de més d'un any d'operació i una mobilització sense precedents de la classe política i empresarial catalana . Un dels guanyadors del fet que el Sabadell continuï al país és el president del a Generalitat, Salvador Illa, que s'havia posicionat en contra de la compra per part de l'entitat basca. Després de conèixer-se el resultat, Illa ha celebrat la decisió i ha fet una crida a mirar endavant, amb tots dos bancs treballant per "generar prosperitat" a Catalunya.
"El desenllaç de l'opa del BBVA confirma el que sempre hem defensat: un sistema bancari adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial", ha dit el president a través de X. Illa ha volgut destacar el paper "exemplar" dels òrgans reguladors que han intervingut al llarg de tota l'operació, com són el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i la Comissió Nacional del Mercat de Valors. "Comptem amb el paper important que BBVA i Banc Sabadell han de continuar tenint per generar progrés i prosperitat a Catalunya", ha reblat el president.
Un altre dels guanyadors és Pedro Sánchez, en el marc de l'aposta per col·laborar amb Illa i avançar cap a la "normalització" política i social a Catalunya. De tota manera, el govern espanyol ha mostrat "respecte" per la decisió dels accionistes.
Les reaccions no s'han fet esperar. Carles Puigdemont, també contrari a l'opa, ha celebrat el desenllaç amb una advertència per a l'entitat de Josep Oliu: "Ara és encara més important que el Sabadell reforci els vincles amb el sistema econòmic i social de Catalunya. És la millor prevenció per a temptacions d'absorció futures", ha dit l'expresident, que ha constatat que "l'intent d'acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat" després que s'hagi conegut el criteri dels accionistes.
Hi haurà ampliació.