L’economia catalana creixerà més que l’espanyola, segons el BBVA

El PIB català creixerà un 3,1% aquest 2025, segons l’Informe de Situació que ha presentat aquest dimarts BBVA Research. Les comarques de Barcelona i Tarragona lideren el creixement anual de l’afiliació a la Seguretat Social, que es basa en els serveis públics, el comerç i les activitats professionals. La robustesa de l'ocupació, el dinamisme del consum privat i el bon ritme de les exportacions de béns i de la indústria serien els motors principals. Una dada que superaria la previsió de creixement del PIB espanyol, que seria d’un 3%. De cara al 2026, el creixement seria d’un 2,3%.
S’observa una evolució positiva del consum domèstic que obeeix a la millora de la renda salarial real, segons ha destacat Miguel Cardoso, economista en cap del BBVA. De cara al 2026, BBVA Research preveu una moderació del creixement fins al 2,3%. Però a finals del 2026 el PIB català se situaria 13 punts per sobre del nivell del 2019. Les bones perspectives també es plasmen en una taxa d'atur que podria baixar fins al 7,9%. Ja s’estaria a prop del mínim històric del 6,5% del 2007. Si això es conformés, es podrien crear prop de 200.000 llocs de treball d’ara va finals del 2026.
Els salaris pactats han augmentat aquest any un 0,8%, per damunt de l’increment de preus. La caiguda dels tipus d’interès i l’impacte dels fons de recuperació europeus han estat també elements d’impuls econòmic. Amb tot, l’informe destaca -i Cardoso també ho ha apuntat- que la política aranzelària i la incertesa global poden ser factors que modifiquin a la baixa aquestes expectatives positives. “Els aranzels, amb l’increment de costos que comporta, tenen impacte”, ha subratllat Cardoso.
Una altra dada rellevant és que la contribució del sector turístic sembla moderar-se, més en pernoctacions que no pas en el consum. A més, les pernoctacions d’estrangers s’estanquen en el que portem de 2025.
Els fluxos migratoris es mantenen, cosa que permet que augmenti la població activa. El que és evident és que la immigració, segons el BBVA, continuarà sent un factor determinant per al creixement de l'ocupació. Però cal dir que a Catalunya aquest creixement és menys intens que al conjunt de l’estat espanyol entre els menors de 50 anys, mentre que s'accelera l'arribada de persones més grans de 60.
Bones dades en exportacions i indústria
Pel que fa a les exportacions, s’observa un nou repunt. Sobretot en béns d’equip i alimentació (un 1,5% enfront el 0,5% a Espanya). En els primers vuit mesos de 2025, les vendes exteriors en termes nominals superen en un 37% els nivells de 2019 (34% a Espanya) i, en termes reals, se situen 2,1 punts per sobre del nivell prepandèmia.
A més, la indústria comença a mostrar símptomes de recuperació. Fins al setembre, l'Índex de Producció Industrial (IPI) a Catalunya creix el 0,5% interanual, un ritme més baix que el del conjunt d'Espanya (on és l’1,6%), però suficient per situar l'activitat 1,5 punts per sobre del nivell del 2019. Però també aquí, ha assenyalat Cardoso, la incertesa sobre la política aranzelària podria allargar la fragilitat del sector. També cal apuntar que, segons l’informe, l’aposta estratègica per invertir en defensa i seguretat pot suposar un impuls afegit a la indústria.
L’habitatge, coll d’ampolla
Persisteixen, en tot cas, colls d’ampolla. La manca d'habitatge assequible s'ha convertit en un coll d'ampolla important, tant per millorar el benestar de la població més jove com per atraure i retenir capital humà. La major construcció d’habitatges no és suficient per satisfer la demanda interna. L’escassetat d’oferta i un increment de preus són un greu problema.
Els visats d'habitatge a Catalunya han crescut de manera menys intensa que la mitjana espanyola des del 2023. En el que es porta d’any, l'evolució ha estat menys favorable, amb un descens interanual del 8,0%, davant l'augment del 7,6% registrat a Espanya. Es preveu així una lleugera variació en el nombre d'obres acabades.