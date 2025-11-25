Missatge d'Illa davant dels empresaris: «El futur del país es juga als barris»

"El futur del país es juga als barris". Les paraules són del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha intervingut en la gala anual de premis de la patronal Foment del Treball. Una gala en què el missatge central ha estat reivindicar el paper de l’empresari en la societat, que segons l’entitat, està sent menystingut. Un acte que ha estat també un homenatge al Banc Sabadell després del fracàs de l’opa hostil del BBVA. El president del banc, Josep Oliu, i el vicepresident Pedro Fontana han estat dos dels guardonats.
Salvador Illa, rebut com sempre amb cordialitat en els cercles econòmics catalans, ha citat el Nobel de Joseph Stiglitz quan critica el model de desigualtat econòmica. “Ens podem permetre una Catalunya desigual?”, s’ha preguntat el president, qui ha dit que “la millor política econòmica és la que redueix les desigualtats”. “La productivitat no es mesura per la mida”, ha afirmat, citant Oliu, i ha refermat que el fracàs de l’opa ha estat “una bona notícia”. Illa ha considerat que “la productivitat requereix estabilitat i Catalunya és avui garantia d’estabilitat”.
Illa ha destacat la projecció internacional de Catalunya, “situant-la al món”, afirmant que el pitjor enemic de la prosperitat són les desigualtats i els extremismes polítics”. El primer territori de risc a Catalunya “és als barris”, on el Govern s’hi està abocant per preservar la cohesió, advertint contra “els discursos extremistes contra la immigració: són el primer enemic de la prosperitat”. Illa ha afirmat que el Govern farà costat als grans projectes en marxa, “des de l’aeroport al pla de barris”. El president s’ha referit a la dimensió “moral” del país, als valors que han de formar part del nucli de prosperitat.
El líder de Foment, Josep Sánchez Llibre, que ha mostrat el suport al Dia per l’Eliminació de la Violència Masclista, ha reclamat “respecte per l’empresari, les empreses i, com és obvi, respecte per la propietat privada”. S’ha queixat que des d’alguns sectors es presenta l’empresari com un delinqüent: “No ho permetrem”. I ha desgranat les principals reclamacions de la patronal: “Catalunya necessita una fiscalitat homologable a Europa. Cal eliminar impostos que desincentiven la inversió com el de Patrimoni, limitar al 5% Successions i Donacions, deflactar l’IRPF i millorar el tractament dels autònoms”.
Sánchez Llibre ha defensat eliminar la reserva obligatòria del 30% de pisos de protecció oficial a Barcelona i apostar per incentius fiscals que mobilitzin l’oferta, impulsin la rehabilitació d’habitatges i facilitin el lloguer, recordant el rebuig de l’entitat a la intervenció pública en els preus. En canvi, sí que ha reclamat que una inversió anual de 5.500 milions d’euros per part de totes les Administracions, afrontar el desgavell a Rodalies, assegurar l’ampliació del Prat i avançar en el Hard Rock. Ha apostat per allargar el cicle de les nuclears mentre es despleguen les renovables i eliminar l’impost a la generació elèctrica.
Hi han estat presents també l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero; el titular d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre d'altres.
El Banc de Sabadell i l’exprimer ministre italià Enrico Letta han estat els guanyadors dels Premis de la patronal catalana Foment del Treball que s’han celebrat aquest dimarts al Teatre Nacional de Catalunya. Els guardons principals se’ls han endut Josep Oliu, president del Sabadell, amb la Medalla d’Honor a l’Empresari de l’Any, i la Medalla d’Honor a la Trajectòria Empresarial ha estat per a Pedro Fontana, president d’Áreas i vicepresident del consell d’administració del banc vallesà.
Oliu: “Sense el Sabadell, Catalunya estaria coixa”
Josep Oliu ha recordat breument la seva trajectòria, però ha assenyalat que el darrer any ha estat potser el més agitat de tot ella, davant l’opa “lícita per part del BBVA”. Ha subratllat que han estat ferms en la voluntat de mantenir el banc com a entitat pròpia, subratllant el suport dels socis minoristes. Ha explicat que el banc va néixer d’uns valors i de la voluntat emprenedora en favor de la innovació i el suport al teixit productiu.
“Si el Sabadell no existís, l’hauríem d’inventar i el país perdria un dels puntals de la seva economia. Catalunya estaria coixa”, ha dit Oliu. El directiu financer ha definit el que considera que és un banc: “No és només una cartera de riscos, uns dipòsits o un sistema de pagament. També és un entramat de relacions i de persones que es coneixen i que volen ser socis de cara al futur”.
L’altre guardonat ha estat l’exprimer ministre italià Enrico Letta, amb la Medalla Extraordinària per la Contribució al Projecte Europeu. Letta, junt a Mario Draghi, és un dels referents ideològics dels qui aposten per reforçar el projecte europeu. Just en un moment en què aquest està sent assetjat en tots els fronts, des de la competència xinesa als aranzels de Trump passant per l’atac invasor de Rússia a Ucraïna.
Els XVIII Premis de Foment també han reconegut Control Demeter en la categoria de Desenvolupament Sostenible; Alsa en Igualtat; AstraZeneca en Innovació; dos premis ex aequo per a Paulig i Relats en Internacionalització; dos més ex aequo per a l’Associació Educativa Itaca i Fundació ColaCao en Responsabilitat Social, i finalment a Domini de la Cartoixa com a Pime de l’Any.