Foment constata que la situació política és «la mateixa» malgrat el trencament Junts-PSOE

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, assegura que la situació de la legislatura espanyola "és la mateixa" després de la reunió que va mantenir dimarts a Brussel·les amb l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. En una atenció als mitjans des de la capital belga, el president de la patronal catalana ha tret ferro a la trobada i ha subratllat que forma part "de les visites habituals" que fa quan viatja a Brussel·les, malgrat que s'ha produït enmig de la crisi oberta entre el govern espanyol i Junts.
En aquest sentit, ha afirmat que "mentre no hi hagi eleccions generals" la situació "és la mateixa". "Cada vegada que Foment del Treball ve al Parlament Europeu visita a tots els grups parlamentaris i en aquest cas la visita Junts i el senyor Puigdemont forma part de les visites que habitualment faig a Brussel·les. No tinc res més a afegir", ha indicat el president de la patronal catalana en referència a la reunió amb Puigdemont.
A favor dels pressupostos
Preguntat pels pressupostos del Govern de la Generalitat, Sánchez Llibre ha dit que "és molt rellevant" que a Catalunya pugui haver-hi comptes. "Interessaria a l'economia catalana que a Catalunya hi pugui haver pressupostos i que no hàgim de passar per allò que està passant a l'economia espanyola, amb una pròrroga cada any des de fa tres anys", ha dit. "Nosaltres estem en posició d'ajudar a conciliar propostes que puguin ajudar que el govern de Catalunya pugui presentar uns pressupostos i que després puguin ser aprovats al Parlament de Catalunya", ha afegit.
Les principals organitzacions del poder empresarial, de Foment del Treball a Pimec passant pel Cercle d’Economia, no es van manifestar públicament sobre el trencament entre el govern espanyol i els independentistes catalans. Però el sentiment majoritari en els àmbits econòmics, que va poder recollir Nació a partir de diverses fonts, era que el moviment fet per Junts era que es tractava d’una “mala notícia”.
Inversió en defensa
Sánchez Llibre ha viatjat a Brussel·les per reunir-se amb representants de la Comissió Europea i de l'OTAN, així com amb eurodiputats del Parlament Europeu. Segons ha explicat, un dels objectius de la visita ha estat impulsar la creació d'un hub d'empreses catalanes dedicades a la defensa i la seguretat per "aprofitar" els nous programes i fons que la Unió Europea ha posat en marxa en l'últim any per tal d'incrementar les seves capacitats militars.
Pel president de la patronal catalana, es tracta d'una "oportunitat" perquè la indústria catalana -especialment el sector de l'automòbil, però també el químic o el tecnològic- pugui transformar-se. Així, Foment del Treball reclama al govern espanyol que el 20% dels fons que anualment dedica a defensa es destinin a Catalunya. La patronal calcula que es tractaria d'una inversió d'uns 2.000 milions d'euros a l'any per Catalunya.
Segons ha explicat la patronal, el hub funcionaria com un "espai per impulsar i captar acceleradores i centres d'investigació". "Serien companyies tractores d'un sector que està en auge i que pot ser objectiu de diverses empreses en transformació. El hub promouria inversions i ajudaria les empreses a postular-se com a centres d'assaig i acceleradores", ha detallat Foment en un comunicat. "Volem que Catalunya sigui una part activa en la construcció d'una Europa més segura, innovadora i industrialment forta", ha afegit la patronal.
Sector del tèxtil català
D'altra banda, Sánchez Llibre ha detallat que en les reunions mantingudes a Brussel·les també ha abordat l'actualització del sistema de preferències generalitzades de la UE, un instrument comercial de la UE que ofereix preferències en matèria de comerç a països en desenvolupament.
La revisió del reglament es troba en la fase final de la negociació entre el Consell de la UE -on seuen els estats- i el Parlament Europeu i, segons la patronal catalana, si s'aprova, establiria uns aranzels del 12% -ara es troben a zero- per a països com Bangladesh, on grans empreses tèxtils com Mango o Inditex produeixen, amb la qual cosa haurien de pagar per importar a la UE els productes produïts en els països sota aquest sistema.
Per Foment, la reforma del sistema provocaria la deslocalització d'aquests centres de deslocalització i, en aquest sentit, reclama "mantenir la relació comercial actual amb Bangladesh". "Ha incrementat els seus estàndards socioeconòmics i permet a les empreses europees tenir un soci fiable", ha dit Foment.