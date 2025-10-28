Preocupació entre l'empresariat per la ruptura Puigdemont-PSOE: «És una mala notícia»

“Res de trencar”. Així s’expressava un directiu rellevant del món econòmic dilluns al vespre, poques hores després que Carles Puigdemont anunciés des de Perpinyà que Junts trencava amb Pedro Sánchez. Les principals organitzacions del poder empresarial, de Foment del Treball a Pimec passant pel Cercle d’Economia, no pensaven emetre cap comunicat per la decisió del partit de l’expresident ni efectuar declaracions. Però el sentiment majoritari en els àmbits econòmics era que el moviment fet per Junts era que es tractava d’una “mala notícia”.
Oficialment, les entitats apuntaven a un perfil baix davant la situació creada. Dilluns al migdia, mentre l’executiva de Junts debatia a Perpinyà sobre la ruptura amb el PSOE, l’Institut d’Estudis Estratègics de Foment del Treball presentava un estudi sobre com aprofitar les properes jubilacions del sector públic per reformar l’administració. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va defugir pronunciar-se sobre el moment polític quan una periodista va apuntar el tema. Però ha estat el Foment de Sánchez Llibre el que, amb un acostament evident, ha estat especialment actiu en la voluntat de normalitzar Junts i Carles Puigdemont dins del món econòmic.
Sánchez Llibre va sorprendre propis i estranys quan l’abril del 2024, acompanyat del nucli dur de Foment, es va plantar a Perpinyà per reunir-se amb Puigdemont, i van acordar treballar per una fiscalitat més competitiva i per executar les inversions previstes. El canal entre els empresaris i l’expresident ha estat fluid i s’ha percebut en algunes votacions al Congrés, una de les darreres el rebuig de Junts a la reducció de jornada, en una votació victoriosa de la mà, això sí, del PP i Vox. També en les rebaixes d'impostos a les energètiques.
També Pimec observa amb cura el paisatge. Sense declaracions, persones del teixit de les pimes recorden els pronunciaments de la patronal que lidera Antoni Cañete en favor de l’estabilitat. Cal recordar la bona relació de la patronal amb el govern espanyol i la simpatia amb què la Moncloa va veure el naixement de Conpyme, la confederació de la petita i mitjana empresa a l’estat, en pugna amb la CEOE. Val a dir que Pimec també té cura d’una bona interlocució amb la direcció del PP.
De fet, en l’entorn de les pimes es recorda que Junts -i també ERC- han estat interlocutors en temes diversos. “Hi ha la por de perdre un negociador a Madrid”, s’assenyala, esmentant el paper de Junts per aconseguir reduir l’impost de societats per a les pimes. O el suport donat per Junts, i també ERC, a la presència de Pimec en les taules del diàleg social i en la batalla per la representativitat.
"Junts no és CiU"
Una de les antenes ben situades en el món patronal expressa el que senten molts: "Hi ha cert sentiment de decepció. S'ha esvaït l'esperança que Junts fos una nova CiU o un PNB". La mateixa veu reconeix que el partit de Puigdemont ha donat suport a mesures econòmiques positives gràcies al paper de les patronals, però afirma que si Junts fos una reedició de CiU, "no estaria tan insatisfeta dels acords amb Sánchez".
Una figura destacada del món econòmic explica a Nació que “la major part de l’empresariat, potser amb l’excepció d’un sector habitual del Círculo Ecuestre, no vol eleccions, el que vol és tranquil·litat”, i elogia el canvi de clima polític generat des de l’arribada de Salvador Illa a Palau. De fet, l’aposta del gruix de les corporacions econòmiques del país és per l’estabilitat. Ho va mostrar el Cercle d’Economia en un acte recent en què advertia del cost que suposa per al teixit productiu que no hi hagi pressupostos .
“El relat ja s’ha acabat”
Però en la classe empresarial també hi ha qui contempla la situació amb ironia. “El relat ja s’ha acabat -assegura un empresari proper al sobiranisme-, tot és una gesticulació. Mentre junts no digui que donaran suport a una moció de censura, no despertarà més interès. I tot i aquesta decisió de Puigdemont, Pedro Sánchez té corda per això i per més”. Entre els empresaris hi ha qui diu que "hi ha més inquietud pel possible retorn d'Ada Colau que pel que faci Puigdemont".