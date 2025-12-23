L'últim Consell de Ministres de l'any ha servit Elma Saiz, flamant portaveu del govern espanyol, per confirmar la voluntat de l'executiu d'allargar l'escut social durant 2026, en forma de decret llei. Totes les mesures havien de vèncer el pròxim 31 de desembre, però quedaran prorrogades “com a mínim” durant tot el 2026. El decret llei entrarà en vigor la segona quinzena de gener si s'aprova al Congrés dels Diputats. L'executiu espanyol també tira endavant l'abonament únic de transport públic i la pujada de les pensions.
Pel que fa a l'escut social, preveu la prohibició de desnonaments sense alternativa habitacional per a les famílies vulnerables, la prohibició de talls de subministraments bàsics (llum, aigua i gas) i la pròrroga del bo social elèctric. L'executiu també hi afegeix la congelació de les quotes d'autònoms i ajudes a aquells afectats pels incendis o la dana, així com la pujada de les pensions contributives que se situarà al voltant del 2,7%, l'equivalent a 572 euros anuals més pels jubilats, i afectarà 9,4 milions de persones -. "Si els preus pugen, les pensions també ho faran", ha assegurat Saiz. Així mateix, les pensions mínimes creixeran entre el 7% i l'11,4%, mentre les pensions no contributives i l'ingrés mínim vital (IMV) es revaloren un 11,4%.
Tot plegat queda a l'espera que el govern espanyol aconsegueixi els suports necessaris per tirar-ho endavant al Congrés. I a l'executiu espanyol encara es recorda la patacada, fa poc més d'un any, del decret òmnibus. Llavors, la negativa de Junts, PP i Vox va fer fracassar l'escut social dels socialistes -proposava la revalorització de les pensions, l'augment del salari mínim o les ajudes al transport-. Ara, arran dels casos d'assetjament sexual i corrupció al partit, el PSOE està més debilitat i les relacions amb Junts, trencades. Caldrà veure com s'ho fa perquè les mesures no quedin en paper mullat. De moment, només s'ha fet públic l'acord amb Eh Bildu.
Abonament únic de transport públic
El segon bastió del Consell de Ministres ha sigut el nou abonament únic de transport públic. Vàlid a tot l’Estat, i amb la intenció d'entrar en vigor el 19 de gener, inclourà el servei de Rodalies, Mitjana Distància de Renfe i autobusos estatals. Tot plegat, amb un preu de 60 euros mensuals, tot i que els menors de 26 anys tindran una quota especial de 30 euros. "L'objectiu final és l'abonament únic a tot l'Estat i amb tots els mitjans de transport públic", ha tancat Óscar Puente, ministre de Transports i Mobilitat Sostenible.
A més, Puente ha informat que també es prorroguen les ajudes al transport públic del segon semestre de 2025. A partir de l'1 de gener es mantenen totes les bonificacions vigents, amb la gratuïtat pels menors de catorze anys. La mesura anirà a part del decret llei de l'escut social, i també està a l'espera de l'aprovació del Congrés. "Soc optimista, però hi ha partits que per deixar cec el govern, deixen bòrnia a la ciutadania".
A banda, el ministre també ha informat de la bonificació d'una part del transport públic de tren i autobús i d'un nou model tarifari que afectarà els recorreguts Avant: el Pase via, en què a mesura que acumulis viatges augmentarà el descompte, del 45% al 72%. L'abonament es renovarà trimestralment. "El transport públic és una eina de cohesió social i equilibri territorial i una aposta ferma del govern espanyol", ha afirmat Puente, que també ha tret pit de l'augment dels viatges en transport públic durant el mandat socialista.
Debut d'Elma Saiz
El Consell de Ministres d'avui ha sigut el primer d'Elma Saiz -ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions- com a nova portaveu del govern espanyol. "Em sento tan afortunada com si m'hagués tocat la Grossa". El meu compromís serà escoltar, explicar i donar la cara". Saiz fa el relleu a Pilar Alegría, que concorrerà com a candidata del PSOE en les pròximes eleccions a l'Aragó. Un canvi que també suposa l'entrada de Milagros Tolón -exalcaldessa de Toledo i fins ara delegada del govern espanyol a Castella-la Manxa- com a nova ministra d'Educació.
Saiz, a resposta de preguntes dels periodistes, també ha valorat els resultats de les eleccions d'Extremadura . "Em dol que la caiguda de la participació i com la ultradreta ha duplicat la seva presència al parlament extremeny". Però ha assenyalat al PP. "Es volia desempallegar de Vox i hi està més lligat que mai. Apel·lo a la responsabilitat de totes les institucions públiques a unir-se per fer front als qui van contra les institucions".