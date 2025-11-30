El govern espanyol planteja no apujar finalment les quotes dels autònoms el 2026

El govern espanyol ha fet un altre pas enrere amb les quotes d'autònoms i ara ja es planteja no tocar-les el 2026, després d'anunciar en un inici un increment d’entre 11 i 200 euros al mes segons els ingressos i matisar després que congelaria les quotes d'alguns trams. Ara, la ministra d'Inclusió, Seguretat i Migracions, Elma Saiz, ha assegurat en una entrevista a El Periódico que s'hi deixarà la pell "perquè és una qüestió de justícia social".
La titular d'Inclusió ha afirmat que estan analitzant les diferents propostes sobre la taula de diàleg social amb els autònoms, que no es reuneix des de l'octubre. "Estem treballant per trobar consensos, també per millorar el cessament d'activitat o prestacions com el permís per lactància", ha detallat Saiz.
Les pensions no contributives podrien pujar un 5%
En paral·lel, ha considerat "raonable" que les pensions no contributives s'apugin un 5% o més el 2026. "El compromís amb les pensions dels més vulnerables és infrangible", ha recalcat, alhora que ha carregat contra l'oposició per haver tombat els objectius d'estabilitat per als pressupostos. "M'agradaria saber en què pensen aquelles formacions que han votat en contra que les comunitats autònomes tinguin més de 5.000 milions d'euros per donar resposta a les necessitats dels seus ciutadans. És un exercici d'hipocresia bastant clar", ha etzibat Saiz, que ha passat de puntetes sobre la presó sense fiança de José Luis Ábalos i Koldo García.
El govern espanyol, content amb l'últim informe de l'OCDE
D'altra banda, Saiz ha valorat positivament la darrera anàlisi de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) sobre el sistema de pensions espanyol i ha assenyalat que aquest informe "posa en valor moltes mesures" que l'executiu de Pedro Sánchez està desplegant. "Posa el focus a seguir reduint la pobresa entre els més grans de 65 anys, destaca com a positiva la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC, així com totes les mesures de la jubilació demorada o reduir la bretxa de gènere", ha resumit.
Tot i això, ha afirmat que aquest tipus d'informes tenen un "decalatge" perquè, segons ella, hi ha qüestions que encara no es poden constatar, però assegura que la reforma laboral està corregint les falles relacionades amb la precarietat i la temporalitat, en les seves paraules. També ha informat que la guardiola de les pensions tancarà l'any amb més de 14.000 milions d'euros, amb l'objectiu d'assolir els 31.000 milions cap al final de la legislatura.