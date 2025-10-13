El govern espanyol planteja augmentar les quotes d’autònoms el 2026: així t’afectarà

El govern espanyol ha plantejat aquest dilluns un augment de quotes d’autònoms pel 2026 perquè els treballadors per compte propi cotitzin un mínim de 217,37 euros i un màxim de 796 euros. L’increment es traslladaria a una pujada de quota d’entre 11 i 200 euros al mes segons els ingressos.
Aquesta ha sigut la proposta que ha traslladat l’executiu estatal a la Mesa del Diàleg Social de Seguretat i Pensions i a la Mesa d’Autònoms, segons ha avançat El Periódico. L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) s’han oposat a l’increment i ha criticat el govern estatal per “viure dins d’una bombolla” i de no conèixer la realitat dels autònoms.
La proposta inclou l'actualització també la tarifa plana que paguen els autònoms com a quota reduïda, i que ara mateix és de 80 euros. Segons la federació, l’increment serà de 200 euros per qui guanya menys de 3.000 euros l’any, de 450 euros pels quals ingressen menys de 30.000 euros i d’entre 1.000 i 2.500 pels que facturen més de 38.000 euros.
Fonts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions han recordat que aquests increments formen part de l’acord arribat el 2022 per anar desplegant els ingressos reals fins al 2032, a partir de quan les cotitzacions s’ajustaran exactament als guanys dels treballadors per compte propi. Així doncs, han defensat que han presentat les propostes pel període transitori entre el 2026 i el 2028 per igualar progressivament el que cotitza un autònom i el que cotitza un assalariat per “garantir un tracte just i equilibrat entre tots dos tipus de treballadors”.
La proposta de Ministeri contempla que la base mínima de cotització sobre la qual es calcula la quota sigui una part proporcional del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i, per tant, si els sous més baixos pugen, també ho farà la base mínima de forma gradual. En aquest sentit, afegeixen que la proposta assegura que “ningú cotitzi per sota del que realment guanya per evitar que després tinguin prestacions inferiors” a les d’un assalariat.