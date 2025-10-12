Nou cas de catalanofòbia a les xarxes: «Et deixo de seguir per parlar en català»

La catalanofòbia a les xarxes fa temps que va deixar de ser una excepció. Regularment surten a la llum casos de creadors de contingut que pel simple fet de fer els seus vídeos en català reben múltiples crítiques a les xarxes. L'últim cas conegut és el de @claucasajuss. Aquesta creadora de contingut està especialitzada en el maquillatge. Té 75.000 seguidors a TikTok, la seva xarxa principal, i fa els vídeos en castellà. Fins que aquesta setmana va decidir fer-ne un en català. Va ser un fet puntual, perquè després ha continuat fent els vídeos en castellà.
El cas és que el vídeo en català era igual que qualsevol altre pel que fa a contingut. La creadora justificava fer-lo en català per una petició de la seva amiga Bianca. Feia aquest aclariment en començar el vídeo i el continuava amb normalitat i en català. El vídeo té 14.000 visualitzacions, un nombre habitual per aquesta creadora de contingut.
@claucasajuss Arreglat amb mi #grwm #catala #makeup ♬ sonido original - Clausii
La diferència va aparèixer als comentaris: el que habitualment són missatges d'agraïment o preguntes sobre els productes de maquillatge es va convertir en comentaris cap a la llengua. La majoria eren positius: "M'encanta, com a gallega ho he pogut entendre quasi tot", o "jo veig genial que combini vídeos on parli català i castellà, el saber no ocupa espai i així aprenem a maquillar i català".
Tot i que eren minoritaris, també hi havia comentaris en contra del català. "No t'entenc", escrivia un usuari" o "et deixo de seguir per parlar en català". L'única reacció de la creadora de contingut va ser un vídeo contestant a aquest darrer comentari. El llegia en veu alta i contestava: "D'acord, adéu", irònicament.
@claucasajuss Respuesta a @. ♬ sonido original - Clausii
En aquest vídeo sí que hi havia més missatges contra el català. "Així no Clàudia, ho sento" o "millor que no et segueixi, el teu nivell és mediocre". Però en general, els seguidors d'aquesta creadora de contingut han estat bastant empàtics amb l'ús del català, demostrant que a vegades, a les xarxes s'imposa el sentit comú i el respecte a la catalanofòbia.