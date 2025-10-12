El Barça encén l'espanyolisme amb una publicació pel 12-O

"Visca el Barça i visca Catalunya" i una imatge de l'escut amb una senyera han estat suficients per encendre l'espanyolisme en ple 12-O. El club ha fet aquesta publicació a través de totes les seves xarxes socials en el dia de la Hispanitat i ha rebut reaccions de tota mena. Molts culers han aplaudit la mostra de catalanitat del club en un dia prou significatiu i també s'ha emportat les crítiques i els insults de l'espanyolisme.
És destacable que el club ha compartit el missatge en català, però que la publicació s'ha fet a través dels canals en tots els idiomes, també en castellà. És allà on s'han aplegat tot de perfils espanyolistes, fins i tot d'aficionats que es consideren culers i que han demanat "respecte", si bé el Barça no ha ofès cap sentiment amb aquesta publicació que en cap moment critica o carrega contra la festa espanyola. Altres s'han limitat al clàssic "Catalunya és Espanya" i a compartir imatges amb ensenyes espanyoles.
El que obliden tots aquests aficionats és que els estatuts del Barça recull explícitament la catalanitat del club i la "fidelitat i servei" als ciutadans del país. De fet, una delegació del club mai falla en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova per la Diada. En l'última festa nacional de Catalunya, el president Joan Laporta va recordar el compromís del club en la defensa dels drets i les llibertats, i també de la llengua i la cultura.
Laporta va lamentar que aquests elements es trobin "sovint amenaçats per la intolerància i la incomprensió" i va insistir en la "catalanitat autèntica, oberta i integradora" de l'entitat blaugrana. "És fidel a la nostra essència fundacional i ens fa mantenir viva la flama del 'més que un club'", va sentenciar el màxim dirigent del Barça.