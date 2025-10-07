El Barça anuncia un canvi de plans en la reobertura del Camp Nou

Enèsim gir de guió en el retorn del Barça al Camp Nou. Després d'especular amb una possible tornada en el derbi català del Girona del pròxim 18 d'octubre, el club ho ha descartat. I no tan sols això, ha anunciat un canvi rellevant en el pla de tornada. Treballarà amb l’objectiu de tornar a l’Spotify Camp Nou un cop obtinguda la llicència corresponent a la fase 1B (Tribuna, Gol i Lateral), que ampliarà l’aforament fins als 45.000 espectadors.
Aquesta idea xoca amb la que tenia el Barça en els darrers mesos, reobrir amb la fase 1A (Tribuna i Gol) -que permetria una ocupació de fins a 27.000 assistents. El Barça justifica la decisió en què "l’aforament de l’Estadi Olímpic Lluís Companys -reacondicionat pel Club- permet generar uns ingressos superiors i compensar així els obtinguts en els partits disputats anteriorment a l’Estadi Johan Cruyff".
A banda, afegeix que "el retard en l’obtenció de la llicència 1A ha situat el seu termini molt proper al de la 1B". Amb aquest canvi, diverses informacions apunten al novembre, o a principis de 2026 com a possibles noves dates de tornada. Amb la fase 1C (60.000 espectadors), ja sobre la taula.
Tot i això, al comunicat el club assegura que "continua treballant per obtenir els permisos administratius necessaris per a l’obertura de l’Spotify Camp Nou, i manté un contacte permanent amb l’Ajuntament de Barcelona per poder dur a terme les inspeccions pertinents en dies successius".
Retorn per fases
Des d'un primer moment, el Barça va informar que el retorn seria per fases. La primera contempla l'ús de la primera i la segona graderia. Així, primer -a la fase 1A- s'obrirà la tribuna principal i una part del gol sud per acollir 27.000 espectadors. En la fase 1B s'afegirà la totalitat del gol sud i el lateral, davant la tribuna, per arribar als 45.000 espectadors. I, en la fase 1C, s'afegirà el gol nord per arribar als 60.000 espectadors.
Més endavant, en la fase 2, s'obriria ja la tercera graderia per completar la totalitat d'aforament de l'Spotify Camp Nou amb gairebé 105.000 espectadors, però això podria ser a finals de temporada o a principis de la vinent.
Canvi en la gestió de l'abonament
En el comunicat, el club també informa que a partir del partit contra el Girona, la gestió de l’aforament es farà mitjançant un sistema de passi, que s’implementarà i es mantindrà fins al final de la temporada. En els pròxims dies, s'explicarà als socis el model de passi.