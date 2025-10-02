El Barça ha desmentit el que havia publicat la UEFA i el pròxim partit de Champions a Barcelona no serà al Camp Nou, tindrà lloc a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El club blaugrana ho ha anunciat aquest dijous mitjançant un comunicat i, a més d'oficialitzar la localització del partit, també ha donat tota la informació relacionada amb la venda d'entrades.
Així doncs, els blaugranes seguiran sense estrenar l'Spotify Camp Nou i es mantenen a l'espera del permís de l'Ajuntament, tot i que la UEFA ho donés per fet. Segons indica la competició europea al seu web, el partit del dimarts 21 d'octubre a les 18:45 contra l'Olympiacos, es jugarà al Camp Nou, i no és cert.
Al portal web de la Champions es pot consultar el calendari de les jornades de la fase de grups; hi posa l'horari i l'estadi on es jugaran els partits. Actualment, hi apareix que tots els partits restants del Barça a la fase de grups de la Champions es jugaran al Camp Nou, a excepció del demà contra el PSG, que es disputarà a Montjuïc. Ara bé, cal matisar que la Champions no ha emès cap comunicat oficial donant el vistiplau del retorn del Barça a l'estadi. I ara, després que el Barça hagi desmentit la localitat anunciada per la UEFA, queda pendent que actualitzin el web amb la informació correcta.
A l'espera de l'Ajuntament
Oficialment, la situació continua igual que fa una setmana, quan l'Ajuntament de Barcelona va detectar «deficiències de seguretat» a l'estadi. El cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, va detallar algunes de les principals deficiències o irregularitats greus, com alguns recorreguts d'evacuació massa estrets o interromputs per tanques d'obres, algunes baranes no prou segures, deficiències en la senyalització d'emergències, escales mal acabades o la impossibilitat dels vehicles d'emergències de donar la volta completa a l'estadi.
Dos dies més tard, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, va evadir qualsevol mena de dubte respecte de l'interès del consistori a ajornar el retorn: "L'Ajuntament té tant o més interès que el club torni a l'estadi. És una de les grans transformacions de la ciutat. Volem que vagi de pressa i bé. El que és bo pel Barça és bo per Barcelona", va sentenciar l'alcalde.
Tot i això, va donar importància a allò pel qual encara no s'ha inaugurat el Camp Nou, la seguretat: "La nostra prioritat és garantir la seguretat de tots els aficionats. Espero que es continuï avançant i que tinguem bones notícies aviat. Som en el camí adequat", va destacar Collboni al Món a RAC1.