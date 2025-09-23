El Barça colla l'Ajuntament per tornar al Camp Nou i el consistori s'hi nega. El mateix dia que el club ha obert les portes del camp als mitjans de comunicació per constatar que està llest per tornar-hi, l'Ajuntament ha denegat la Llicència de Primera Ocupació de l'estadi perquè detecta diverses "deficiències de seguretat".
Així, el retorn no podrà ser aquest diumenge contra la Reial Societat, tot i que aquesta era la intenció del club, que avui tenia posat els escuts dels dos equips en un dels marcadors. En la mateixa línia anaven les paraules de Joan Laporta a Catalunya Ràdio: El Camp Nou “està per jugar” i “la pilota està a la teulada de l’Ajuntament”. El consistori, però, després de les visites dels tècnics al·lega que els recorreguts d'evacuació en cas d'emergència encara no estan llestos. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, assegurava que "l'Ajuntament ha de garantir la seguretat dels aficionats".
El cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha detallat algunes de les principals deficiències o irregularitats greus, com alguns recorreguts d'evacuació massa estrets o interromputs per tanques d'obres, algunes baranes no prou segures, deficiències en la senyalització d'emergències, escales mal acabades o la impossibilitat dels vehicles d'emergències de donar la volta completa a l'estadi. Massagué ha remarcat que els seus equips treballen amb el màxim "rigor" possible.
Laporta, convençut
El club ha confirmat en un comunicat que "ja ha lliurat tota la documentació corresponent a la comunicació de primera ocupació de la Fase 1A (Tribuna i Gol Sud), així com les respostes a les observacions documentals que l’Ajuntament de Barcelona ha traslladat fins ara". Després de la negativa d'avui de l'Ajuntament, "el Club està treballant en les noves esmenes que el consistori ha compartit".
En el mateix escrit, el Barça ha informat que aquest diumenge jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, tal com farà també contra el PSG l'1 d'octubre. Amb aquests dos partits fora del Camp Nou, la pròxima data factible com a retorn és el 18 d'octubre, en el derbi català contra el Girona.
Laporta ha remarcat que han seguit tots els tràmits que marca la normativa i han presentat el certificat de final d’obra, el de control de la certificadora i els informes favorables de Bombers i de medi ambient. “El camp està per jugar, ho ha dit la Lliga, ho ha dit la UEFA”, ha continuat Laporta, que ha afegit que tampoc vol “posar pressió” a l’administració. “Aquestes coses tenen el seu procés, l’ajuntament decidirà el que hagi de decidir”, ha indicat.
El president del Barça ha recordat que l’obra té tres fases: les dues primeres graderies, la tercera i després la coberta. El club entén que la primera fase està acabada i ara toca que l’ajuntament es pronunciï. Laporta ha recordat la importància de poder jugar al Camp Nou com més aviat millor, perquè permetria tenir un aforament cada cop més gran. “Els aficionats s’ho mereixen, tenen molta paciència i comprensió”, ha reconegut.
Bona relació amb l'Ajuntament
A banda, la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort, ha volgut deixar clar que el club manté una bona relació amb l'Ajuntament tot i el retard amb el permís. "Hi hem treballat estretament i no tenim cap queixa concreta. Aquest és un projecte de ciutat i l'Ajuntament és conscient. No és intenció de ningú que hi hagi polsos, nosaltres no fem cap pols", ha assenyalat.
La vicepresidenta ha recordat que les llicències de primera ocupació "es poden donar condicionades", tot contemplant que puguin quedar parts pendents d'acabar sense que afectin la seguretat. "No estar plenament acabat no vol dir que no sigui segur. Si hi ha alguna cosa inacabada que no afecta la seguretat, la llicència es pot donar".