El Barça - PSG de Champions es jugarà a Montjuïc

El FC Barcelona ha confirmat aquest divendres al matí que el pròxim partit de Champions, que toca jugar-lo com a local contra el Paris Saint-Germain, es jugarà a l'Estadi Lluís Companys. El club blaugrana ho ha anunciat a través d'un comunicat i ha explicat tots els termes relacionats amb la venda d'entrades per al segon enfrontament de la fase de la lliga de Champions, que es disputarà el dimecres 1 d'octubre a les 21 hores.
En l'escrit ha transmès als seguidors blaugranes que el club està treballant de valent per "obtenir els permisos administratius necessaris per a l'obertura de l'Spotify Camp Nou en properes dates". Així mateix, el club blaugrana ha aprofitat per agrair als seus socis i aficionats la "comprensió i suport en un procés tan complex i il·lusionant" com és la tornada al futur estadi.
Pel que fa a l'aforament del pròxim partit de Champions, el Barça ha informat que serà el mateix per a socis que la temporada passada. Per resoldre l'escassetat de disponibilitat d'aforament que es tenia previst, els 16.151 abonats al seient de l'estadi de Montjuïc durant les temporades 23/24 i 24/25 gaudiran de preferència de compra de 24 hores.
Passades les 24 hores de prevenda exclusiva als abonats, s'obrirà la venda per a la resta de socis i sòcies que en algun moment van tenir el Passi Estadi Olímpic Lluís Companys. Tot i aquest anunci i ordre de compra, no hi ha cap calendari establert per als terminis d'obertura de venda i prevenda d'entrades i el club assegura que ho comunicarà "pròximament".
Preus del seient
Sobre els preus de les entrades, han expressat que els preus per als socis que tenien abonament a l'estadi de Montjuïc seran proporcionals al que valdria el Passi de l'actual temporada 25/26. En aquest sentit, els preus oscil·laran entre els 11 i els 37 euros, en funció de la zona de l'estadi.
El club barceloní ha aprofitat, també, per recordar que les entrades seran nominals i que només es podran adquirir a través dels canals oficials. I aprofita per aconsellar a tots aquells que vulguin anar a veure el partit a estar atents als terminis que s'anunciaran donat l'aforament limitat de l'estadi Lluís Companys.
Spotify Camp Nou, parcialment enllestit
En paraules de Laporta, l'Spotify Camp Nou està "acabat i llest per jugar", i si bé són declaracions certament optimistes, el cert és que gran part de l'estadi, i sobretot la necessària per la reobertura, ja està acabada. El periodista Albert Fernández, apuntava a X un matís important sobre les obres. La tercera graderia, la part més enrederida de les obres, no és necessària per a la reobertura del camp. Sí que ho són la 1a i la 2a graderia, dues parts que el club ja té pràcticament enllestides. A banda, el club planteja un retorn per fases a l'estadi, la qual cosa permetria tornar a allotjar partits mentre les obres de la tercera graderia segueixen el seu curs.