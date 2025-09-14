Per què el Barça encara ha de jugar fora del nou Spotify Camp Nou?

Aquest diumenge el Barça torna a jugar com a local, però no ho farà al remodelat Spotify Camp Nou. La finalització de les obres i els permisos pendents, obliguen el club a traslladar el partit entre Barça i València a l'estadi Johan Cruyff, seu habitual dels partits del Barça Atlètic i el femení i amb 6.500 localitats disponibles.
En la tradicional ofrena per la Diada a Rafael Casanova, Joan Laporta no va atrevir-se a posar una data de retorn, però sí que va fer un matís important sobre la situació de l'estadi: "El camp està acabat i llest per jugar, ens falta enllestir el procés administratiu". Més clarivident va ser la portaveu Elena Fort en declaracions a 3Cat: "El club no ha pogut lliurar la documentació a temps, tot i que hem estat treballant de bracet amb l'Ajuntament”.
El Barça encara està pendent de rebre la certificació final d'obra (CFO) de les zones de tribuna i gol sud: els dos espais que s'habilitaran inicialment pels aficionats. Aquest document l'han de firmar la direcció d'obra, la direcció d'execució d'obra, la constructora Limak i el Barça. Un cop tingui això, dependrà de l'Ajuntament de Barcelona per obtenir la llicència de primera ocupació; el document definitiu.
Dues bales al setembre
Amb el canvi d'estadi pel partit del València, el Barça ja ha tingut dues tornades fallides al Spotify Camp Nou. Primer va ser el torneig Joan Gamper -que després d'anunciar-se al Camp Nou es va moure al Johan Cruyff-, i ara després dels rumors de retorn, la quarta jornada de Lliga també es jugarà a Sant Joan Despí. Malgrat això, la intenció del club continua sent tornar a les Corts aquest mes de setembre.
Per fer realitat això al Barça li queden dues bales. La primera és el diumenge 21 de setembre, en partit de lliga contra el Getafe, una opció que Fort veu complicada, "no ho puc assegurar", va afirmar. La darrera opció és el diumenge següent, 28 de setembre, contra la Reial Societat. Aquest partit té l'asterisc de què si no es disputa al Camp Nou s'hauria de jugar al Johan Cruyff, perquè coincideix amb el piromusical de la Mercè i impossibilita l'opció de Montjuïc. Un cas similar al del Barça-València, on un concert del cantant Post Malone a l'Estadi Olímpic ha impossibilitat que el Barça hi jugués.
Ara bé, l'Estadi Olímpic continua sent una opció per la directiva. BSM, l'empresa que gestiona la instal·lació, acceptaria un retorn fins al febrer de 2026. A més, l'opció guanya força tenint en compte que, a priori, la Champions exigeix als seus participants disputar tots els partits de la fase lliga a un mateix estadi. Per tant, i si la competició europea no fa una excepció gran, si el Barça no té el camp llest abans de l'1 d'octubre -data del partit contra el PSG- hauria d'esperar fins a la ronda eliminatòria del febrer per tornar al Camp Nou en competició europea. Més laxa és la Lliga, que permet canviar d'estadi d'una jornada per l'altra sempre que els motius estiguin justificats.
En tot cas, i tot i les dificultats de Montjuïc, l'opció de l'estadi Johan Cruyff és vista pel club com una solució puntual i d'urgència. Les 6.500 localitats disponibles converteixen el camp de Sant Joan Despí en una pèrdua sagnant d'ingressos pel Barça. Res comparat al que es pot generar en un dia de partit a Montjuïc (56.000 espectadors) o l'Spotify Camp Nou (100.000 espectadors). Per posar un exemple, el Madrid va jugar a Valdebebas -la seva ciutat esportiva- mentre es feien les obres del Bernabéu. Però va fer-ho durant la pandèmia, i per tant no va perdre diners d'entrades perquè no hi havia públic als estadis.
Un camp parcialment enllestit
En paraules de Laporta, l'Spotify Camp Nou està "acabat i llest per jugar", i si bé són declaracions certament optimistes, el cert és que gran part de l'estadi, i sobretot la necessària per la reobertura, ja està acabada. El periodista Albert Fernández, apuntava a X un matís important sobre les obres. La tercera graderia, la part més enrederida de les obres, no és necessària per a la reobertura del camp. Sí que ho són la 1a i la 2a graderia, dues parts que el club ja té pràcticament enllestides. A banda, el club planteja un retorn per fases a l'estadi, la qual cosa permetria tornar a allotjar partits mentre les obres de la tercera graderia segueixen el seu curs.
La gespa definitiva ja s'ha plantat i les banquetes també estan col·locades. Així com la megafonia i la il·luminació. Pel que fa als seients, la primera i la segona graderia estan pràcticament completes i falten tant la tercera com la coberta -la part final de l'obra i la que més s'ha d'allargar-. El que sí que està construït són la majoria d'escales per moure's per dins del camp, així com els plafons informatius.
A l'interior de l'estadi, el vestidor local no està construït, a diferència dels dos visitants. Això farà que en els primers partits, el Barça s'hagi de canviar en un vestidor visitant. Els accessos pels aficionats s'han d'acabar de pavimentar, així com la zona de botigues i restaurants, que s'està finalitzant. El Barça treballa a correcuita per enllestir detalls com el túnel de vestidors i deixa pel final un detall simbòlic: col·locar les porteries. A banda, falten petits detalls: instal·lar les càmeres del VAR, una connexió a Internet que no doni problemes i modificacions al reg de la gespa.
Retorn per fases
Ara bé, reobrir el camp no significa posar punt final a les obres. Ni de bon tros. Està previst que la convivència entre futbol i grues s'allargui fins al 2027. De moment, el retorn serà per fases. La primera contempla l'ús de la primera i la segona graderia. Així, primer -a la fase 1a- s'obrirà la tribuna principal i una part del gol sud per acollir 27.000 espectadors. En la fase 1b s'afegirà la totalitat del gol sud i el lateral, davant la tribuna, per arribar als 45.000 espectadors. I, en la fase 1c, s'afegirà el gol nord per arribar als 60.000 espectadors. Més endavant, en la fase 2, s'obriria ja la tercera graderia per completar la totalitat d'aforament de l'Spotify Camp Nou amb gairebé 105.000 espectadors, però això podria ser a finals de temporada o a principis de la vinent.
En tot cas, les dates són una previsió del club que anirà variant en funció de l'evolució de les obres. Existeix la voluntat mútua de club i Ajuntament, d'anar donant llicències per a l'obertura de forma parcial. Ara bé, abans de passar de fase, caldrà superar el control inicial parcial (ECA) i obtenir la llicència de primera ocupació parcial per part del districte de Les Corts i de l'Ajuntament, segons es vagin finalitzant i certificant les diferents àrees d'obra. La primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Laia Bonet, va explicar que la modificació de la llicència inicial incloïa dues fases: una primera per 62.000 espectadors i una segona per assolir els 105.000 quan l'estadi estigui completament acabat. Ara, aquesta llicència ha estat modificada per ajudar a una reobertura més ràpida, però amb menys aforament.