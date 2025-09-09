La reobertura del Spotify Camp Nou haurà d'esperar. El FC Barcelona ha informat que el partit d'aquest diumenge contra el València es disputarà a l'estadi Johan Cruyff. "El Club està treballant intensament per obtenir els permisos administratius necessaris per a l'obertura de l'Spotify Camp Nou en properes dates", detalla el Barça en un comunicat.
Així doncs, el partit, corresponent a la quarta jornada de Lliga, es disputarà aquest diumenge les 21:00 hores contra el València a Sant Joan Despí. Al Johan Cruyff hi caben 6.000 espectadors. A l'escrit, el club "agraeix als seus socis i sòcies, aficionats i aficionades, la seva comprensió i suport en un procés tan complex com il·lusionant com és el retorn al nou Spotify Camp Nou".
Amb l'opció del partit contra el València descartada, s'obren noves dates per un possible retorn. La següent jornada com a local és al cap d'una setmana, el 21 de setembre contra el Getafe. Si no s'arribés a temps, es podria jugar el diumenge 28 contra la Reial Societat. Tot plegat abans de l'1 d'octubre, el debut del Barça a la Champions contra el PSG.
Prioritat als socis que van anar a Montjuïc
De cara a la venda d'entrades pel partit d'aquest diumenge, el club premia als socis que van tenir el passi durant les dues temporades que l'equip va jugar a l'estadi Olímpic de Montjuïc. Aquests 16.151 socis i sòcies s'han d'inscriure en un sorteig i divendres sabran sí poden anar a l'estadi i en quina zona.
Diferències entre Lliga i Champions
Tot i això, en el vistiplau al Camp Nou hi entren molts actors en joc. El primer és l'Ajuntament de Barcelona, que és qui té l'última paraula a l'hora d'avalar l'obertura d'un recinte a la ciutat, a més de les competicions i les constructores. El segon és la UEFA, que vol saber ja quin serà l'estadi en el qual disputaran els partits com a local de la lligueta de la Champions League. La Lliga, per la seva banda, intenta posar facilitats al club jugant amb el calendari.
Tot i això, hi ha una novetat important. La Lliga permet jugar els partits en estadis diferents, sempre que estigui justificat, cosa que la Champions no permetia a la fase lliga. Però diverses informacions apunten al fet que la competició europea podria permetre al Barça jugar un parell de partits a Montjuïc per després tornar al Camp Nou.
Montjuïc o el Johan Cruyff?
A l'espera del Camp Nou, el Barça ha optat per jugar els dos partits com a local d'aquesta temporada -el Gamper contra el Como i el partit d'aquest diumenge- a l'Estadi Johan Cruyff. Un camp amb un aforament màxim de 6.000 espectadors i que, per tant, limita molt els ingressos al club.
El dia del Gamper es va descartar tornar a Montjuïc perquè es creia que era un fet puntual, i en el cas d'aquest diumenge s'ha fet perquè hi ha un concert a l'Estadi Olímpic el mateix dia. Si el retorn continua allargant-se Montjuic podria tornar a escena, tot i que caldria tornar a condicionar el camp.