El sidral del Camp Nou: radiografia de la contrarellotge per estrenar el nou estadi

El cap de setmana del 13 i 14 de setembre. Aquesta és la data prevista pel retorn del Barça al Camp Nou. Un dia esperat amb candeletes que s'ha anat posposant. L'equip jugarà les tres primeres jornades de lliga fora de casa per ultimar els preparatius d'una reobertura amb molts asteriscs. Una decisió a moltes bandes, centenars de deficiències temporals, la inspecció de la Lliga i la Champions i l'ombra d'un retorn a Montjuïc. Desgranem la qüestió.
El vistiplau
L'avenç de les obres, del qual presumeix el Barça a xarxes, s'ha de corroborar amb un seguit de paperassa i diversos actors clau. El 10 de juliol, el Barça va aconseguir la llicència d'activitats, un primer pas per a la reobertura. Ara, està pendent de rebre la certificació final d'obra (CFO) de les zones de tribuna i gol sud: els dos espais que s'habilitaran inicialment pels aficionats. Aquest document l'han de firmar la direcció d'obra, la direcció d'execució d'obra, la constructora Limak i el Barça.
El CFO, que el club confia a rebre durant aquesta setmana, és el pas previ a la llicència de primera ocupació, el document definitiu que permetria que el Camp Nou tornés a acollir partits. Aquest l'ha de firmar l'Ajuntament de Barcelona, que després de molts desacords amb el Barça durant les obres, ara comença a veure la viabilitat del retorn. A banda, també cal la signatura de l'ECA (Associació de Clubs Europeus), que va visitar l'estadi fa tres setmanes i va trobar al voltant de dues-centes deficiències que el club assegura que ja estan resoltes.
Un tercer actor són la Lliga i la UEFA. Ambdues institucions, responsables de la Lliga, la Copa del Rei i la Champions, han de donar llum verda a la reobertura de l'estadi. Està previst que experts d'ambdues entitats el visitin a finals d'agost i comuniquin si valoren l'Spotify Camp Nou com un camp apte per les seves competicions. Arribats a aquest punt, el darrer pas, tal com avança el diari ARA, és una inspecció dels operaris de la ECA la primera setmana de setembre. Si el resultat és positiu, el Camp Nou tornarà a obrir les portes.
Retorn per fases
Ara bé, reobrir el camp no significa posar punt final a les obres. Ni de bon tros. Està previst que la convivència entre futbol i grues s'allargui fins al 2027. De moment, el retorn serà per fases. La primera contempla l'ús de la primera i la segona graderia. Així, primer -la fase 1a- s'obrirà la tribuna principal i una part del gol sud per acollir 27.000 espectadors. En la fase 1b s'afegirà la totalitat del gol sud i el lateral, davant la tribuna, per arribar als 45.000 espectadors. I, en la fase 1c, s'afegirà el gol nord per arribar als 60.000 espectadors. Està previst que a l'octubre s'arribi a aquest punt. Més endavant, en la fase 2, s'obriria ja la tercera graderia per completar la totalitat d'aforament de l'Spotify Camp Nou amb gairebé 105.000 espectadors, però això podria ser a finals de temporada o a principis de la vinent.
En tot cas, les dates són una previsió del club que anirà variant en funció de l'evolució de les obres. Existeix la voluntat mútua de club i Ajuntament, d'anar donant llicències per a l'obertura de forma parcial. Ara bé, abans de passar de fase, caldrà superar el control inicial parcial (ECA) i obtenir la llicència de primera ocupació parcial per part del districte de Les Corts i de l'Ajuntament, segons es vagin finalitzant i certificant les diferents àrees d'obra. La primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Laia Bonet, va explicar que la modificació de la llicència inicial incloïa dues fases: una primera per 62.000 espectadors i una segona per assolir els 105.000 quan l'estadi estigui completament acabat. Ara, aquesta llicència ha estat modificada per ajudar a una reobertura més ràpida, però amb menys aforament.
L'estat del camp
Així doncs, l'esperada reobertura comptarà amb la tribuna i el gol sud com a espais per l'afició. A banda d'això, i tal com va informant el Barça a través de les xarxes, el camp ja està bastant avançat. La gespa definitiva ja s'ha plantat i les banquetes també estan col·locades. Així com la megafonia i la il·luminació. Pel que fa als seients, la primera i la segona graderia estan pràcticament completes i falten tant la tercera com la coberta -la part final de l'obra i la que més s'ha d'allargar-. El que sí que està construït són la majoria d'escales per moure's per dins del camp, així com els plafons informatius.
A l'interior de l'estadi, el vestidor local no està construït, a diferència dels dos visitants. Això farà que en els primers partits, el Barça s'hagi de canviar en un vestidor visitant. Els accessos pels aficionats s'han d'acabar de pavimentar, així com la zona de botigues i restaurants, que s'està finalitzant. El Barça treballa a correcuita per enllestir detalls com el túnel de vestidors i deixa pel final un detall simbòlic: col·locar les porteries.
Un retorn a Montjuïc?
Com s'ha comentat, les obres avancen a bon ritme i l'optimisme s'ha instal·lat entre la cúpula del club blaugrana. Però el vistiplau definitiu no depèn exclusivament del Barça, i per això hi ha opcions secundàries sobre la taula. El retorn a Montjuïc sembla poc probable, però si el club es trobés amb la negativa de la UEFA o de la Lliga s'ho hauria de repensar. Jugar els partits a l'estadi Johan Cruyff és una opció descartada, perquè no té els seients necessaris. Així doncs, Montjuic queda com l'última bala a la recambra si la situació es torça de cop, un escenari que no es contempla a la junta de Laporta.
Si la UEFA o la Lliga es tanquessin en banda, a nivell de reglament, la patata més calenta és a la Champions. La competició europea obliga a disputar la fase de lliga en un mateix estadi, i permet fer el canvi a la fase d'eliminatòries. Això vol dir que si en la visita prevista per a finals d'agost, la UEFA no declara apte el Camp Nou, el Barça hauria de buscar un estadi per jugar els vuit partits de la fase Lliga i tornaria a passar una valoració al mes de gener prèvia a les eliminatòries. Més flexible és la Lliga, que permet jugar en estadis diferents en una mateixa competició sempre que els motius estiguin justificats -les obres ho són- i la resta de clubs donin el vistiplau.