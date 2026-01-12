El ball viral de Lamine Yamal i els joves del vestidor després de guanyar la Supercopa

La ressaca de la victòria del Barça a la Supercopa d'Espanya ha deixat imatges de tota mena. Des de Laporta aixecant la copa al gest de Mbappé negant als seus companys fer el passadís als jugadors del Barça. En tot cas, no sembla que l'acció poc esportiva del jugador francès afectés gaire la plantilla blaugrana.
Ja al vestidor, i com és habitual en les celebracions dels títols, alguns futbolistes van començar a emetre vídeos en directe per les seves xarxes socials, i també a gravar TikToks. El que més s'ha viralitzat és un ball que fan quatre dels futbolistes més joves de l'equip.
Encapçalats per Lamine Yamal i el seu inseparable Alejandro Balde, també s'hi sumen el nouvingut d'enguany Roony Bardghji i el català Marc Casadó. Tots quatre, encara amb l'equipació de partit posada i les medalles penjades, ballen una cançó de cúmbia mexicana que s'ha fet viral a xarxes. D'un en un, van fent un pas endavant i ensenyant els seus millors passos mentre la resta riuen.
Una demostració més del bon ambient que es respira darrerament en el vestidor blaugrana i de com han canviat les dinàmiques amb una plantilla tan jove. Ara, ja no sorprèn trobar l'endemà de la victòria vídeos amb balls virals a tall de celebració, una imatge impensable fa uns anys.
El gest lleig de Mbappé
L'astre francès del Reial Madrid va protagonitzar la imatge antiesportiva de la Supercopa d'Espanya. Durant l'entrega del trofeu al Barça, que va guanyar la final per 3 gols a 2, el davanter va esbroncar els companys que es disposaven a fer el passadís de campió als blaugrana i els va obligar a marxar. "A llepar-la", els diu.
L'escena a la gespa del camp King Abdullah Alinma Stadium, a l'Aràbia Saudita, es va produir just després que els futbolistes del Barça sí que fessin el passadís protocol·lari als rivals del Reial Madrid en el camí per recollir la medalla de subcampió. Si bé, Mbappé va decidir que no havien de tornar el gest i va obligar els companys a marxar.