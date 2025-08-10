Ter Stegen tanca la crisi amb el Barça davant de l’afició: «Hem de mirar cap endavant»

El capità del Barça Marc-André ter Stegen inaugura el partit contra el Como 1907 de la final del Gamper amb un discurs motivador que tanca amb la crisi dels últims dies amb el club, després que el club li retirés la capitania per negar-se a firmar l'informe mèdic a la Lliga, que finalment va acabar signant.
Ter Stegen ha iniciat amb unes paraules d'il·lusió per l'esperada tornada al Spotify Camp Nou i ha dedicat una breu frase respecte a les últimes friccions amb el club. "Ha sigut important solucionar el tema entre el club i jo i és moment de mirar cap endavant", ha expressat el jugador.
Sobre la segona temporada del club, el capità ha remarcat que serà "exigent", però que "hem treballat per tindre èxits". També ha reconegut que han de continuar treballant per millorar en tots els aspectes i "lluitar per tots els trofeus i títols amb la vostra ajuda", ha dit Ter Stegen dirigint-se a l'afició.
Les noves incorporacions
El jugador del Barça ha dedicat també unes paraules de benvinguda als seus nous companys d'equip, Joan Garcia, Marcus Rashford i Roony Bardghji. "Amb aquests fixatges serem millors i més forts, encaixen bé en aquest vestuari", ha dit Ter Stegen.
"Som una plantilla amb caràcter i molta energia i espero que tinguem molt èxit", ha conclòs el jugador.
Unes paraules pels que han marxat del club
Després de l'última marxa del club, la d'Íñigo Martínez a l'equip àrab Al-Nassr, el capità del Barça no ha volgut deixar passar l'oportunitat per agrair les tres grans victòries del club als que han deixat l'equip i als que s'han cedit. "Junts hem aconseguit tres títols importantíssims per a continuar amb la nostra història", ha expressat Ter Stegen.
Tampoc han mancat les paraules a l'entrenador del club, Hansi Flick, pels títols aconseguits a la primera temporada. "Gràcies també a Hansi pel treball de l'any passat, ens ha retornat un fútbol molt extiós que he gaudit molt", ha tancat Ter Stegen el discurs entre els aplaudiments de l'afició.