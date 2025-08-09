Ter Stegen signa l'informe mèdic i el Barça li retorna la capitania

El Barça i Marc-André ter Stegen fan les paus i tornen a començar, o com a mínim ho fan de cara a la galeria. Un dia després de declarar-se la guerra de manera pública, amb el club anunciant l'obertura d'un expedient disciplinari i com a conseqüència traient-li el braçalet de capità, i el porter alemany negant-se a signar un informe mèdic que donava oxigen a les inscripcions culers, s'ha fet la pau.
Prop de les set de la tarda, Ter Stegen emetia un comunicat, a través dels seus comptes de xarxes socials, on expressava el seu parer i allargava la mà al club per signar la treva: "Confio que a través del diàleg i la responsabilitat, puguem resoldre aquesta situació de forma constructiva. Estic plenament disposat a col·laborar amb el Club", deia Ter Stegen amb un català digne del nivell C2.
Quatre hores més tard, vora les 23 hores, el Barça publicava un comunicat amb relació al porter alemany: "El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André ter Stegen ha signat l'autorització perquè els metges del club tramitin a la Lliga l'informe mèdic. Es dona per finalitzat l'expedient disciplinari i el jugador recupera la capitania del primer equip amb efecte immediat", explicava el text difós pel Club.
Oxigen per a Laporta
Ara, amb la signatura del jugador sobre l'informe mèdic, el Barça ja pot enviar l'informe a la lliga espanyola perquè la comissió mèdica l'estudiï i especifiqui el temps de baixa que haurà de necessitar el porter alemany. Així doncs, si Ter Stegen està un mínim de quatre mesos de baixa, el Barça podrà utilitzar el 50% de la fitxa del porter per inscriure altres jugadors i si està un mínim de cinc mesos, podrà destinar-hi un 80%. Disposar de part del salari del porter alemany significaria poder inscriure les novetats d'aquesta temporada: Joan Garcia i Rashford. Per tant, tot d'una es resoldria una hipotètica situació què Iñaki Peña fos qui debutes a la Lliga mentre el seu futur sembla lluny de Barcelona.
Vigilat durant el Gamper
Amb el retorn del braçal de capità a Ter Stegen, el més lògic i probable és que sigui l'encarregat de liderar els parlaments típics que es fan davant l'afició quan es presenta l'equip de la temporada durant el trofeu Joan Gamper. Enguany, el partit amistós es disputarà aquest diumenge contra el Como, equip italià entrenat per Cesc Fàbregas, a l'estadi del Johan Cruyff, després de la incapacitat de fer-ho al Camp Nou, tot i l'anunci de la tornada a l'encara per estrenar Spotify Camp Nou.