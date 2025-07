El Barça ajorna el retorn al Camp Nou i trasllada el Gamper al Johan Cruyff

El Trofeu Joan Gamper, previst com el gran acte de retorn del FC Barcelona a l’Spotify Camp Nou després d’un any d’obres, no es disputarà finalment a l’estadi. Malgrat que el club havia anunciat amb optimisme que el partit suposaria la reestrena de l’equip davant l’afició al seu escenari habitual, les previsions no s’han pogut complir i el duel es jugarà a l’Estadi Johan Cruyff, a Sant Joan Despí.

Segons ha informat el Barça a través d’un comunicat oficial, no s’han pogut completar a temps els tràmits per aconseguir la llicència de primera ocupació, una exigència legal per poder obrir l’estadi, encara que sigui parcialment. L’ordenança municipal que regula les obres a la ciutat de Barcelona ha fet inviable l’obertura al públic per la magnitud del projecte en curs. Tot i els esforços per posar en marxa almenys una part del Camp Nou, el club admet que els requisits tècnics i administratius no s’han pogut assolir.

El partit, que es disputarà el dissabte 10 d’agost contra el Como italià, mantindrà la seva funció de presentació oficial de la plantilla per a la temporada 2025-2026, la segona amb Hansi Flick com a entrenador del primer equip. Tanmateix, es farà en un escenari amb molta menys capacitat: el Johan Cruyff pot acollir només uns 6.000 espectadors, molt lluny dels més de 90.000 del Camp Nou.

El club ha volgut transmetre tranquil·litat i assegura que aquest retard no impactarà en el calendari de pagaments del projecte Espai Barça, finançat a través d’un crèdit estructurat. A més, es marca ara com a nou objectiu poder reobrir l’estadi coincidint amb el primer partit de Lliga a casa i amb la primera jornada de la UEFA Champions League, previstes al setembre.

Mentrestant, el Barça continua treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i els organismes implicats per agilitzar els processos pendents. L’entitat ha promès mantenir informada la seva massa social sobre qualsevol novetat relacionada amb la data definitiva de retorn a l’Spotify Camp Nou.

Aquest nou entrebanc allarga l’espera del barcelonisme per recuperar el seu estadi, tot i que des del club es manté la confiança en arribar a temps per a l’inici oficial del curs europeu a casa.