Les cares del pacte PSC-ERC: on són ara els negociadors de la investidura d'Illa?

El 7 d'agost del 2024, els equips negociadors d'ERC i el PSC, amb
Marta Rovira i Lluïsa Moret al capdavant, van escenificar a la Biblioteca de Catalunya la signatura de l'acord que va permetre un dia després -en un debat marcat pel retorn de Carles Puigdemont- que el llavors candidat socialista, Salvador Illa, assolís els suports necessaris per a ser investit 133è president de la Generalitat. La firma, posterior a l' acord entre els socialistes i els Comuns, es va demorar perquè s'esperava l'aval de la diputada del Jovent Republicà, Mar Besses. La militància republicana ja havia ratificat l'acord cinc dies abans en una consulta que va evidenciar la divisió que generava la decisió entre les bases.
D'aquella fotografia amb els negociadors n'ha passat un any i els protagonistes han seguit camins desiguals. Un any després, de la mà del govern d'Illa, els dirigents del
PSC que van dirigir la negociació han guanyat pes dins del partit i se situen entre els màxims responsables tant en el si de l'executiu com del partit i del grup parlamentari. A ERC, en canvi, la majoria han canviat de càrrec, i, fins i tot alguns, han deixat la política activa després de la victòria d' Oriol Junqueras al procés congressual que el va tornar a la presidència del partit. Quines van ser les cares visibles del pacte d'investidura i quin càrrec ocupen en l'actualitat?
Lluïsa Moret
Lluïsa Moret: És alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, presidenta de la Diputació de Barcelona i viceprimera secretària del PSC. Com a càrrec totterreny, al PSC actua com a mà dreta de Salvador Illa i negocia amb els socis d'investidura, amb qui manté una relació de confiança, respecte i, sobretot, discreció, tal com expressa sovint. Durant aquest primer any de legislatura, Moret ha assumit també el càrrec de portaveu del partit, després de la sortida de Núria Parlon cap a la conselleria d'Interior, cosa que consolida la seva rellevància orgànica al costat d'Illa. Ha estat també una de les negociadores del PSC per desenvolupar l'acord del finançament singular.
La consellera d'Economia, Alícia Romero
Alícia Romero: Fins a l'any passat, era la mà dreta de Salvador Illa al Parlament, on ocupava el càrrec de portaveu. D'encarregada de l'àrea d'economia del "govern alternatiu" dels socialistes, Romero va passar a ser la consellera d'Economia del Govern i una de les persones amb més responsabilitat dins l'executiu socialista, amb l'encàrrec principal d'elaborar i negociar els pressupostos del 2026 amb els socis d'investidura amb la pressió inherent del desgast que suposaria haver de prorrogar els del 2023 un any més. Té també una de les patates calentes de la legislatura: la negociació del finançament singular i muscular de manera significativa l'Agència Tributària de Catalunya.
El portaveu del PSC al Parlament, Ferran Pedret
Ferran Pedret: Diputat veterà al Parlament -hi és des del 2012-, Pedret era la passada legislatura el portaveu adjunt a la cambra i ocupava càrrecs orgànics com la primera secretaria de la mesa. Hàbil en el debat parlamentari, des de l'arribada d'Illa a la Generalitat és el president del grup socialista i exerceix d' escuder del president davant l'oposició, amb un perfil més aviat baix que cedeix tot el protagonisme a l'executiu.
Marta Rovira: Era secretària general d'ERC fins al desembre de l'any passat. És la cara dels negociadors republicans que, actualment, està més apartada de la vida política, fora ja de la primera línia. Resideix a Suïssa, on va marxar a l'exili l'any 2018 i hi va fer arrels. L'estiu passat, va poder tornar a Catalunya després de l'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic. La signatura del pacte d'investidura va ser l'últim acte públic abans del procés congressual del partit que va donar la secretaria general a Elisenda Alamany. Des d'aleshores, Rovira, distanciada d'Oriol Junqueras, ha passat a un clar segon pla.
L'exportaveu d'ERC Marta Vilalta
Marta Vilalta: Una de les dirigents més visibles dels republicans els últims temps és Marta Vilalta. Portaveu tant del partit com del grup parlamentari i negociadora dels republicans amb els socialistes, ara exerceix de diputada rasa després dels canvis interns impulsat per la nova direcció pilotada per Oriol Junqueras, que la va apartar de la primera línia. Al Parlament, ha estat la ponent de la llei de l'estatut dels municipis rurals.
Josep Maria Jové, al Parlament
Josep Maria Jové: President del grup parlamentari d'ERC, Jové és l'únic dels negociadors republicans que es manté el seu càrrec, després que la nova direcció optés per mantenir algunes cares visibles que havien defensat la candidatura alternativa a Junqueras. El nou president del partit buscava, així, no fer més profunda la divisió que s'havia viscut en el procés congressual, amb voluntat de recosir i no perdre actius. Jové, a qui agrada passar desaparcebut, ha estat un dels homes forts d'ERC els últims anys, amb paper protagonista en les grans negociacions. Noves cares a ERC
El PSC passa per un bon moment, i és habitual que no hi hagi canvis significatius de dirigents, com es constata un any després de l'acord d'investidura. Una altra cosa és ERC. Els canvis en el si de l'organització impulsats per la direcció de Junqueras han portat també noves cares a la primera línia. Alguns d'aquests dirigents que agafen protagonisme són, a més del mateix
Oriol Junqueras, l'actual portaveu parlamentària, Ester Capella; el portaveu del partit i vicesecretari general de comunicació, Isaac Albert, i l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, que dirigeix la maquinària interna del partit i pilota negociacions com la del finançament singular.