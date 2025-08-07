El Barça suma 10 jugadors nominats a la Pilota d'Or

La gran temporada dels equips masculí i femení del Barça ha estat molt reconeguda en les nominacions de la Pilota d'Or 2025 que s'han anunciat aquest dijous, amb fins a 10 blaugranes seleccionats en diverses categories. Els més destacats han estat Lamine Yamal, Pedri i Lewandoski, Raphinha de l'equip masculí que han quedat entre els 30 candidats a la Pilota d'Or. En categoria femenina, les nominades són Aitana, Alexia, Graham Hansen, Clàudia Pina, Patri Guijarro i Ewa Pajor. Ambdós conjunts opten al premi al millor equip de la temporada 2024-2025.
Les grans estrelles del Barça es vestiran de llarg per assistir el 22 de setembre al Teatre du Chatelet de París, on també hi serà Hansi Flick, que es disputarà amb Luis Enrique el premi al millor entrenador, el Premi Johann Cruyff. Són els màxims favorits després de deixar el seu segell al capdavant del Barça i el PSG, que han dominat el futbol nacional i europeu. En el cas dels francesos, la conquesta de la Lliga de Campions i el subcampionat del Mundial de clubs fan pensar que el tècnic asturià s'acabarà imposant.
En la categoria de millor jugador jove, premiada amb el trofeu Kopa, el Barça estarà representat per Lamine Yamal i Pau Cubarsí en l'apartat masculí i per Vicky López, en el femení. Tots tres s'han consolidat a l'elit de manera extraordinàriament prematura i són uns dels majors actius futbolístics i econòmics del club. Si Lamine Yamal guanya, seria el primer cop que un jugador rep el premi en dues ocasions, ja que ja el va aconseguir el 2024. A més, Cata Coll opta al premi Trofeu Yacine a la millor portera.