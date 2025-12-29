Un jutjat de Barcelona cita Joan Laporta a declarar com a investigat per estafa

Joan Laporta haurà de declarar com a investigat per estafa. El president del Barça ha estat citat a declarar pel jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona el pròxim 16 de gener. La querellant és una dona que el 2016 hauria invertit uns 100.000 euros en dues societats vinculades als investigats amb la promesa d'una rendibilitat anual elevada, del 6%, però només va recuperar-ne 12.500.
També hi ha tres càrrecs o ex càrrecs del club investigats. Són l'actual vicepresident esportiu, Rafael Yuste, l'economista Xavier Sala i Martin, i l'exdirector de TV3 i exdirector general del Barça Joan Oliver. Inicialment, el jutjat no havia admès la querella, però l'Audiència va tombar la decisió en el recurs posterior. Aquesta és la tercera causa oberta per suposada estafa a inversors de les empreses Core Store, de Barcelona, i CSSB Limited, de Hong Kong, que té com a representant legal Joan Oliver.
D'altra banda, representants de les dues empreses també estan citades a declarar el 16 de gener. Tots els investigats han format part en algun moment de la direcció de les empreses i van buscar inversors per pujar el Reus Deportiu, que Oliver havia comprat, a la segona divisió de futbol, i per crear una acadèmia de futbol en un club xinès.