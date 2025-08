Ter Stegen declara la guerra al Barça: no firma l'informe mèdic i el club li obre un expedient disciplinari

Marc-André ter Stegen es nega a firmar el consentiment perquè el Barça enviï el seu informe mèdic després de l'operació d'esquena a la Comissió Mèdica de la Lliga i pugui tramitar l'alliberament del 80% de la fitxa per quadrar el fair play financer i inscriure els fitxatges. Segons ha informat Mundo Deportivo, el Barça li ha obert un expedient disciplinari i ha deixat el cas en mans dels serveis jurídics del club.

La Lliga estableix que les lesions de llarga durada, a partir de quatre mesos, permeten donar la baixa al jugador i alliberar el 80% de la seva massa salarial dels càlculs del fair play financer. Si bé, és la Comissió Mèdica la que ha de donar el vistiplau després d'estudiar l'informe mèdic. Un informe mèdic que el club no li pot fer arribar sense el consentiment del jugador.

Amb aquesta negativa, ter Stegen fa un pas més en la guerra ja oberta contra el Barça. I és que, quan es va saber que el capità blaugrana hauria de tornar a passar per quiròfan perquè continuava tenint molèsties a l'esquena, va córrer a detallar en una publicació a Instagram que estaria de baixa tres mesos, un termini que no arriba al límit perquè es consideri de llarga durada. Diversos especialistes van matisar que el més probable és que la lesió s'allargués més i ara que ja s'ha operat, l'informe mèdic mostraria el temps real de baixa.

Ter Stegen, però, es nega a permetre que el Barça enviï aquest informe a la Lliga, de manera que passa a ser indiferent el temps de baixa final, perquè si no es pot acreditar, no servirà per alliberar la massa salarial. Tot plegat, com a represàlia pel fitxatge de Joan García per ocupar la porteria blaugrana sense, segons diu ter Stegen, comunicar-li prèviament. A més, el Barça ha renovat Wojciech Szczęsny i encara no ha donat sortida a Iñaki Peña, pel qual Hansi Flick té quatre porters per a la temporada que comença en menys de dues setmanes.

Al seu torn, el club admet a Mundo Deportivo que ter Stegen té la potestat de no compartir dades de salut, però també creu que té unes obligacions amb l'entitat per a la qual treballa i que ha de complir les seves normes. Per això, el Barça entén que si hi ha un perjudici greu, el porter pot afrontar conseqüències disciplinàries i fins i tot legals.