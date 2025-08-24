El Barça remunta tot i la doble vara de mesurar: «No ho entenc, que ho expliquin»

Els blaugranes ho han tornat a fer com tants cops ho van fer la temporada passada. L'equip perdia dos a zero a la mitja part i en la segona, en qüestió de tres minuts, ha igualat el marcador. El tercer gol s'ha fet més coll amunt o simplement els jugadors volien mantenir la intriga fins al minut 91 quan Lamine Yamal ha posat una centrada dolça, però plena de malícia per a què, fos un company o un contrincant, només l'hagués d'empènyer -finalment ha estat un contrincant-.
El Barça ha lluït com la temporada passada: tant en la manera de remuntar, com en l'equipació que han dut. Els gols els han marcat Pedri -estel·lar-, Ferran i un jugador del Llevant amb assistència de Lamine. El Barça ha sigut el protagonista indiscutible amb la pilota contra un Llevant que intentava atacar al contraatac a una defensa blaugrana que a moments feia patir, però sense pilota qui ha estat protagonista ha estat Hernández Hernández -ara, se li ha de dir José Luis Hernández-.
L'àrbitre del partit s'ha mantingut en la seva línia habitual de quan comparteix partit amb el Barça. Però el segon gol del Llevant, de penal, ha encès les xarxes. Es tracta d'una mà de Balde que l'àrbitre no veu i que el crida el VAR perquè revisi la jugada. Va a la pantalla del videoarbitratge, torna i xiula penal.
Des del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) van anunciar que aquest any el VAR intervindria el mínim i en aquest segon partit de lliga dels blaugranes no ha estat així. Balde, amb el braç enganxat al cos i protegint-se, manté una posició natural de i la pilota li colpeja a la mà. En teoria, el videoarbitratge només entrava en jugades "clares i manifestes", però si molts culers -i no culers- tenen dubtes de si veritablement és penal, és que no és ni clara ni manifesta.
A partir d'aquesta decisió, les xarxes s'han omplert de comparacions amb unes mans d'un jugador del Madrid, Tchouameni, que no es van pintar durant la lliga 24/25 a Montjuïc, en un partit arbitrat per Hernández Hernández. Els criteris per xiular mans canvia gairebé cada any i ni els mateixos jugadors saben què és punible i què no.
Pedri a la roda de premsa posterior al partit sense tenir pèls a la llengua: "La veritat és que no ho entenc i haurien d'explicar-ho perquè ens quedes clar a tots", i s'ha recordat de la mà de Tchouameni. Que un home tan tranquil com ho és el canari i havent guanyat el partit sigui tan rotund en unes declaracions denota la confusió i malestar dins del vestuari amb aquest tipus de decisions.
Tot i això, el Barça guanya i ho fa de tal manera que recorda els partits intrèpids de la temporada passada amb remuntades d'infart, amb minuts d'aixafar al rival i, fins i tot, amb aquella sensació què el partit no va bé, però saps que acabarà capgirant el marcador. El partit va ser tal déjà-vu de la darrera campanya que fins i tot van vestir una equipació de l'any passat, el que és un fet insòlit atribuïble a un veto, també, insòlit.