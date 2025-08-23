L'hora de la veritat pel Camp Nou: actors i escenaris d'un retorn que embarranca

Han estat molts anuncis de retorn i cap d'ells s'ha complert. L'estrena del nou Camp Nou ha embarrancat i el Barça ja juga a contrarellotge amb el calendari. Si no hi ha cap canvi, l'equip de Hansi Flick s'estrena com a local a la Lliga el 14 de setembre, d'aquí a tres setmanes contra el València, i a hores d'ara és una incertesa quin serà l'escenari que acollirà el partit.
En el vistiplau al Camp Nou hi entren molts actors en joc. El primer és l'Ajuntament de Barcelona, que és qui té l'última paraula a l'hora d'avalar l'obertura d'un recinte a la ciutat, a més de les competicions i les constructores. El segon és la UEFA, que vol saber ja quin serà l'estadi en el qual disputaran els partits com a local de la lligueta de la Champions League. La Lliga, per la seva banda, intenta posar facilitats al club jugant amb el calendari.
Pendents de les llicències
L'Ajuntament de Barcelona deixa clar que "la pilota està a la teulada del Barça". Ho ha verbalitzat aquesta setmana Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat, que en una entrevista a El món a RAC1 ha receptat paciència. El club ha de presentar el certificat final d'obra de les zones de tribuna i gol sud -els primers espais que s'habilitaran per al públic i que poden acollir 27.000 espectadors- i, un cop arribi a mans del consistori, s'atorgarà la llicència de primera ocupació. Abans, però, els tècnics municipals hauran d'inspeccionar les mesures de seguretat per acollir públic, un tràmit que es preveu ràpid.
A banda, també cal la signatura de l'Associació de Clubs Europeus (ECA), que va visitar l'estadi fa unes setmanes i va trobar al voltant de dues-centes deficiències que el club assegura que ja estan resoltes. Aquesta setmana, durant una forta pluja a Barcelona, van transcendir unes imatges dels passadissos del Camp Nou replets d'aigua, tot i que pot ser conseqüència del fet que les obres encara no estiguin enllestides.
El retorn a Montjuïc, pla B amb un asterisc
Es viurà abans el retorn a Montjuïc que al Camp Nou? És una de les possibilitats a hores d'ara. El club va iniciar la mudança de l'estadi olímpic Lluís Companys tan bon punt va finalitzar la temporada, però ja ha arribat a un acord amb Barcelona Serveis Municipals (BSM) per poder jugar-hi fins al febrer de 2026. Batlle ja ho veia com l'opció més probable i demanava "no posar pressió en els terminis" per tornar al Camp Nou: "Les condicions d'obertura han de tenir tota la seguretat del món", deia.
Però hi ha un asterisc. El Barça-València del cap de setmana del 13 i 14 de setembre, el primer partit que s'hauria de jugar al Camp Nou, no es pot disputar a Montjuïc. Aquella data ja està reservada per a un concert i això implica l'activació d'un pla C. A hores d'ara es temptegen diverses opcions: des de jugar a porta tancada al Camp Nou fins a demanar un quart partit com a visitant a la Lliga. La primera opció és vista amb bons ulls per la competició, mentre que la segona és més complicada, ja que la Lliga sempre ha concedit un màxim de tres partits com a visitant en l'inici de la competició. Fins i tot s'ha sondejat disputar el partit a Montilivi, segons detallen alguns mitjans.
L'opció de porta tancada és plenament viable amb el que ja hi ha fet. La gespa definitiva ja s'ha plantat i les banquetes també estan col·locades. Així com la megafonia i la il·luminació. A l'interior de l'estadi, el vestidor local no està construït, a diferència dels dos visitants. Això farà que en els primers partits el Barça s'hagi de canviar en un vestidor visitant. Pel que afecta els jugadors, només resta enllestir detalls com el túnel de vestidors i s'ha deixat pel final un detall simbòlic: col·locar les porteries.
Més enllà d'aquesta incògnita, amb aquest acord, el Barça sap que tindrà casa per disputar bona part de la temporada. La data del pròxim febrer assegura la disputa de més de mitja Lliga, tot i que no preocupa perquè la competició permet jugar en estadis diferents per motius de força major, però sobretot de la totalitat de la lligueta de la Champions League, que per norma de la UEFA ha de ser íntegra al mateix estadi. A partir de llavors, o es torna d'una vegada per totes al Camp Nou o caldria renegociar el calendari per quedar-se a Montjuïc.
La UEFA té pressa, però dona aire
Qui posa més pressió és precisament el màxim òrgan del futbol europeu. El 28 d'agost és la data límit perquè els clubs comuniquin quin serà l'estadi en què disputaran els partits com a local de la lligueta. Treballadors de la UEFA han visitat aquesta setmana el Camp Nou per avaluar en quin estat es troba, malgrat que les seves conclusions encara no han transcendit.
Sigui com sigui, el Barça esprem els pocs dies que li queden per prendre una decisió. Tant és així que ha demanat a la UEFA poder jugar el primer partit de la lligueta -el 16 i 17 de setembre- com a visitant i, contra tot pronòstic i gràcies a la bona relació entre Joan Laporta i Aleksander Čeferin, s'ha concedit. Així doncs, si finalment el club es decantés per al Camp Nou, no hauria d'acollir un partit europeu fins a la segona jornada, del 30 de setembre o l'1 d'octubre. Sigui com sigui, i malgrat que el club escuri les opcions, sembla que tots els camins porten a Montjuïc, almenys, fins al febrer.