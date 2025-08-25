Feijóo planteja un registre de piròmans mentre acusa Sánchez de paràlisi contra els incendis

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el govern espanyol de Pedro Sánchez de “paràlisi” davant els incendis en la presentació d’un pla de 50 mesures per respondre a la crisi provocada pel foc, que enviarà al Congrés. El cap de l’oposició, però, no ha volgut fer cap autocrítica. Sobre el reconeixement de responsabilitats d’una crisi que ha impactat comunitats governades pel PP, ha dit que els presidents explicaran el que han fet i que han treballat fins a l’“extenuació”. Ha criticat la “manca de prevenció i d’activació de tots els recursos” des del primer moment de la crisi.
El pla del PP inclou un “registre nacional de piròmans”, amb el recurs de polseres de localització, assenyalant que hi ha 45 persones detingudes. Ha proposat “objectivar criteris objectius per a l’abordatge d’incendis” que faciliti la coordinació en el combat contra els focs. Des de l’inici dels incendis, Feijóo ha subratllat la rellevància de l’acció de piròmans com a causa important dels focs.
El dirigent conservador ha apuntat a la direcció general de Protecció Civil com a responsable de no actuar amb velocitat: “Hem visitat els incendis abans que el president del govern i hem demanat que s’activés el suport europeu abans que l’executiu”. Ha criticat que no s’hagi tingut elaborat el catàleg de recursos contra incendis, que s’havia de tenir enllestit fa temps. Feijóo també ha criticat que no es desplegués l'exèrcit per afegir-se a la lluita contra els focs, tal com ell va reclamar.
Feijóo ha detallat un paquet de mesures que inclou la mobilització de recursos pressupostaris, revisar les polítiques de gestió dels boscos, la garantia que ningú es quedi sense el seu habitatge, sigui habitual o segona residència, creació d’un telèfon de seguiment d’ajudes, així com la reposició dels animals perduts i línies d’avals sense cost financer per assegurar la continuïtat dels negocis, i revisar la legislació que hagi portat a la reducció de la neteja dels boscos.
Ha assegurat en diversos moments que no vol entrar en la picabaralla política, tot i que el PP va escometre contra el govern espanyol de manera immediata. Feijóo ha intervingut després a la reunió del comitè de direcció del partit, anunciant que la formació ha treballat en un seguit de propostes davant un govern “paralitzat i absent”.
Feijóo s’ha referit a una “crisi nacional d’incendis”. Ha considerat que la situació ha “millorat” en la majoria de comunitats, amb unes condicions meteorològiques que podrien ajudar en els propers dies. Ha acusat l’executiu de Pedro Sánchez de “no posar tots els mitjans disponibles i de manca de planificació”. “Hi ha hagut menys efectius aeris que l’estiu passat”, acusant el govern espanyol de trigar cinc dies a mobilitzar el suport de la UE.
El PP ha llançat tota la seva carrosseria contra Pedro Sánchez per la seva suposada mala gestió contra els incendis, malgrat que les competències en aquest camp recauen sobre les comunitats autònomes, governades pels conservadors en els territoris més afectats com Castella i Lleó i Galícia. Els populars han demanat les compareixences de quatre ministres al Senat, on el PP té majoria absoluta. La primera serà la titular de Defensa, Margarita Robles, que intervindrà aquest dimarts davant la cambra alta.