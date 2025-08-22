Hansi Flick apaga els rumors sobre Marc Casadó: «No vol marxar i no vull que se'n vagi»

El mercat de fitxatges d'estiu és una font de rumors constant i en els últims dies li ha tocat a Marc Casadó. La gran competència al migcamp del Barça i les ofertes de diversos clubs interessats han generat informacions sobre una possible venda. Però Hansi Flick ha apagat tots els rumors amb poques paraules. L'entrenador alemany, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dissabte contra el Llevant, ha deixat ben clar que Casadó no es mou: "He parlat amb ell: no vol marxar i no vull que se'n vagi", ha sentenciat. Flick ha assegurat que necessita tots els jugadors i que no vol més sortides, també quan li han preguntat sobre la situació de Fermín. Així doncs, sembla que els últims dies de mercat estival seran tranquils a can Barça.\r\n