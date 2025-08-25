ERC i EH Bildu reforcen la seva aliança davant el «punt d'inflexió» a Madrid

Els líders d'ERC i EH Bildu, Oriol Junqueras i Arnaldo Otegi, han encapçalat aquest dilluns una reunió a la seu del partit basc a Sant Sebastià (Guipúscoa), en què han analitzat la situació política espanyola i han aprofitat per reforçar la seva aliança al Congrés dels Diputats. "Som partits germans, independentistes i d'esquerres, de pobles germans. I sempre col·laborarem perquè els nostres projectes siguin més forts i els nostres països més justos i més lliures. I això és el que ens guia", han assegurat ambdós partits en un comunicat conjunt després de la reunió.
La cimera entre l'esquerra catalana i basca, en què per part dels republicans també han participat la secretària general i el seu adjunt, Elisenda Alamany i Oriol López, ha servit per constatar entre ambdues formacions que "la situació a l'estat espanyol passa per moments complexos. Es troba en un punt d'inflexió en què s'han generat nous reptes". Cal recordar que la trobada s'ha produït en un context complicat a Madrid. Tant els republicans com els abertzales han estat socis de l'executiu de Pedro Sánchez, però la confiança ha minvat en els últims mesos pels casos de corrupció que envolten el PSOE.
Així doncs, l'estabilitat de la legislatura espanyola és un dels temes de rellevància tenint en compte que depèn, en gran part, de les dues formacions. I, en aquest sentit, ERC i EH Bildu han abordat en la reunió d'aquest dilluns "els escenaris que es poden donar els propers mesos", malgrat que no han donat més detalls sobre l'estratègia que seguiran d'ara endavant.
"Davant l'onada reaccionària que s'aixeca a l'estat espanyol, coincidim en el fet que la solució és més nació i més construcció nacional. Aquest ha estat el camí quan s'han viscut situacions semblants. I així ho farem, com ho hem fet sempre, a peu de carrer i des de les institucions", han conclòs les formacions en el mateix comunicat.
En paral·lel, la cimera també s'ha produït setmanes després que el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, posés sobre la taula una hipotètica candidatura d'esquerres perifèriques en què, com a mínim, hi hauria ERC, Bildu i el BNG. Ara bé, des de la direcció republicana ja s'ha dit públicament que no estan interessats en una fórmula que només encabeixen en l'escenari europeu.
La cimera d'aquest dilluns ha evidenciat que segueix havent-hi sintonia entre els republicans i els abertzales i que, malgrat que la candidatura conjunta sembla descartada, l'aliança de les esquerres independentistes catalana i basca continuarà desplegant la seva agenda conjunta a Madrid.