El nou repte extrem de Kilian Jornet: en què consisteix l'States of Elevation?

Kilian Jornet és un dels esportistes més guanyadors de la història i un referent de l'esport de muntanya i l'esport en general. Els seus èxits com a esquiador i corredor de muntanya i alpinista es compten per desenes i ara vol fer un pas més i superar un repte que ha creat ell mateix.
Es tracta de l'States of Elevation, que consisteix a enllaçar tots els cims de més de 14.000 peus (4.267 metres) dels Estats Units continentals. Així ho ha anunciat ell mateix en un vídeo publicat a Instagram en què ha donat resposta als centenars de propostes que ha rebut per part dels seguidors. I és que fa uns dies va fer una crida per trobar el repte definitiu.
"Ho heu demanat!", comença l'atleta. Jornet ha rebut tantes propostes que no n'ha pogut escollir només una i ha decidit combinar-ne unes quantes. Per això, farà els 14 pics més alts dels Estats Units (tret d'Alaska i Hawaii) i els enllaçarà corrents i en bicicleta. "La farem grossa", ha assegurat.
A inicis de setembre, Jornet començarà el repte a l'anomenat Longs Peak (4.346 metres), a l'estat de Colorado; i des d'allà s'anirà desplaçant només amb la força del seu cos, sense motors, entre la resta dels 13 pics, que coronarà completament. En total, recorrerà 1.207 quilòmetres i farà 82 cims alpins per sobre dels 4.000 metres en un temps de 19 dies.
Jornet ha aprofitat per reivindicar una vegada més el respecte per la natura i el medi ambient, i ha reiterat que la nova aventura té un sentit més profund. "Aquestes experiències m’ajuden a entendre què és essencial", ha explicat.