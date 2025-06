Els trucs d'expert per córrer per la muntanya com Kilian Jornet

Kilian Jornet, a través del seu Instagram, ha respost una de les preguntes que més li fan: "quin és el millor consell que pots donar per ser millor corredor?". El corredor català que té més d'1,8 milions de seguidors a la xarxa de Meta on ha publicat un vídeo en el qual es gravava a ell mateix, després d'haver entrenat, donant consells sobre una de les qüestions que més li presenten els seus fans.

Jornet inicia el vídeo, que té més de 25.000 m'agrada, explicant com començar: "el primer pas és preguntar-se quin és el teu propòsit, la finalitat per la qual s'entrena". Per ell, el pla a seguir depèn del propòsit i compromís: "és molt diferent si el teu objectiu és guanyar un campionat mundial, guanyar algunes curses o mantenir-te sa, d'això ho depèn tot".

El català explica que si l'objectiu és simplement practicar algun esport o passar-ho bé durant les curses mentre que les teves prioritats són la feina, la família o altres coses que poden ser més importants, no és necessari que et centris en els detalls. "Els atletes que busquen i treballen per millorar un 1% sí que s'han d'enfocar en els petits detalls, però justament, això és el que no serà rellevant per a tu".

Eixamplar la base a poc a poc

Per això Jornet aconsella fixar-se en coses més generals i de base, com el volum, freqüència i la diversitat d'intensitat amb la qual se surt a córrer. A través de fixar aquests paràmetres "la piràmide es fa més gran" i es pot passar a valorar altres aspectes per seguir millorant i perfeccionant la tècnica. Per aquesta raó fa un paral·lelisme entre l'Everest i qualsevol muntanya: "el cim de l'Everest és igual de gran que el de la muntanya d'aquí darrere, la diferència està a la base". Explica que la diferència es troba en el que es necessita per pujar-hi, "la diferència és que la base de l'Everest són centenars de quilòmetres més que la d'aquí".

Per aconseguir una gran base de corredor, suggereix que s'ha de variar la intensitat a l'hora de practicar l'esport: "és molt important a vegades treballar amb una intensitat elevada i de vegades a un ritme baix per crear una base gran i aconseguir flexibilitat en el metabolisme".

Jornet explica que el següent pas ha de ser centrar-se a aproximar-se a tenir una vida plena de coses que enforteixin la salut: "qualsevol atleta de qualsevol nivell ha de tenir una vida saludable". I que per això és important gestionar les càrregues d'entrenament, és a dir, conèixer quanta energia té el teu cos i saber gestionar-la, tenint en compte que en qualsevol moment del dia es gasta energia: "a la feina, en qualsevol moment d'estrès... i això farà que cada cop vagis més cansat".

Gaudir, descansar i menjar bé

De la mateixa manera que és important saber gestionar en què destinem la nostra energia, el corredor fa èmfasi en com és de valuós el descans i la nutrició. "De res serveix entrenar, si després no descanses bé o no adaptes com cal el teu entrenament: diuen que hi ha molts trucs, però la solució és dormir i menjar bé".

"Gaudir quan es va a córrer és necessari per córrer més, aguantar més, córrer durant més anys" i explica que per gaudir de les curses cal gaudir amb els entrenaments. Abans de finalitzar el vídeo, el corredor català recorda que per córrer cal passar-ho bé i no estressar-se ni collar-se en excés, "sinó la rutina de pràctica d'aquest esport durarà ben poc".