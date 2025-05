Aquests són els tres millors exercicis que pots fer a partir dels 50 anys, segons els experts

L'exercici físic està estretament relacionat amb un bon estat de salut i una esperança de vida més llarga. Si bé, no tothom ha de fer les mateixes activitats, ja que s'han d'adaptar a la condició física, l'edat, el pes i altres circumstàncies individuals. En aquest sentit, l'Institut Nacional sobre l'Envelliment dels Estats Units ha destacat els tres tipus d'exercicis que han de fer les persones més grans de 50 anys per millorar la salut i la capacitat física.

En primer lloc, hi ha els exercicis aeròbics, també coneguts com a exercicis de resistència o cardiovasculars, que impliquen esforços perllongats i involucren molt el sistema respiratori i el circulatori. Aquests ajuden a reduir el risc de múltiples malalties, com la diabetis i diversos tipus de càncer, però poden ser lesius. Per això, els experts recomanen activitats moderades com nedar, ballar, anar en bicicleta, caminar i pujar escales, fer feina de jardineria i jugar al pickleball. Pel que fa a córrer, convé que la càrrega sigui molt progressiva per evitar lesions musculars i a les articulacions, ja que hi ha molt d'impacte.

En segon terme, hi ha els exercicis de força, molt enfocats a la contracció dels músculs. Aquests exercicis tenen un impacte directe en la qualitat de vida i ajuden a dur a terme les tasques diàries, prevenir caigudes i són un gran aliat per al tractament de les malalties. L'Institut Nacional sobre l'Envelliment dels Estats Units recomana entrenar força dos dies per setmana, ja sigui amb pesos i màquines al gimnàs o amb bandes elàstiques i material pesat a casa. També apunten que la jardineria torna a ser una bona activitat per a enfortir els músculs.

Finalment, els exercicis d'equilibri ajuden a mantenir l'estabilitat corporal i també prevenen caigudes i lesions. En aquest cas, els experts recomanen fer tres sessions setmanals que poden ser en forma de ioga, taitxí o exercicis més analítics com aguantar sobre una cama, caminar sobre una taula inestable, etcètera. Aquí és important no córrer més riscos dels necessaris i, si és possible, fer les activitats en grup.