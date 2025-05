L’entrenament diferencial per conservar la salut a mesura que passen els anys

Si hi ha un consell que els experts en longevitat repeteixen com un mantra és aquest: mantenir-se actiu és la millor assegurança per viure més i millor. Però no n’hi ha prou amb caminar cada dia o sortir a córrer. Segons un nou consens entre investigadors i metges de referència, l’entrenament de força és l’autèntic factor diferencial per conservar la salut a mesura que passen els anys.

“Si no fas entrenament de força, et tornaràs més dèbil i menys funcional”, adverteix el doctor i professor de medicina de la Universitat Harvard, Robert Schreiber, que alerta que només fer exercici aeròbic és insuficient per frenar l’envelliment. La clau, segons apunta, és preservar la massa muscular, que comença a disminuir de forma accelerada a partir dels 40 anys, amb conseqüències directes sobre la mobilitat, l’equilibri i l’autonomia en la vellesa.

Més múscul, més anys de vida

Segons un estudi publicat al British Journal of Sports Medicine, entre 30 i 60 minuts setmanals d’activitat orientada a enfortir la musculatura es tradueixen en una reducció del risc de mortalitat d’entre un 10% i un 20%. És a dir, dedicar una estona cada setmana a treballar la força podria sumar anys a la vida. I no calen rutines extenuants ni hores al gimnàs: fins i tot una única sessió setmanal ja es relaciona amb un 15% menys de risc de mort prematura, segons diversos estudis.

L’entrenament de força, que pot incloure exercicis amb el mateix pes corporal, bandes elàstiques, manuelles o màquines, no només conserva el múscul, sinó que millora la densitat òssia, redueix el risc de lesions i ajuda a prevenir malalties com la diabetis tipus 2, problemes cardiovasculars i alguns càncers.

Qualsevol quantitat ajuda

“El gran error és pensar que si no pots entrenar cada dia, no val la pena. Qualsevol dosi d’entrenaments de força és positiva”, defensa el divulgador Marcos Vázquez. A més, subratlla que no és necessari un equipament sofisticat ni rutines llargues: sessions breus i adaptades a cada persona poden generar beneficis reals.

Els estudis publicats en revistes especialitzades com Archives of Physical Medicine and Rehabilitation i Frontiers in Physiology coincideixen: incorporar la força com un hàbit habitual és una estratègia clau per mantenir la funcionalitat i la qualitat de vida, especialment en un context de població cada cop més envellida.

L’arma contra l’envelliment silenciós

Caminar, córrer o anar en bicicleta continuen sent activitats saludables, però el missatge dels experts és clar: per envellir bé, cal anar més enllà i afegir treball muscular. Sense aquest estímul, els músculs es degraden amb el temps, fet que comporta una pèrdua de força, més risc de caigudes i menor independència.

L’entrenament de força es consolida així com el nou “elixir” per viure més i millor, un hàbit assequible i avalat per la ciència que, segons Harvard, marca la diferència entre envellir i simplement sobreviure. “Més força és més vida”, resumeixen. I començar, diuen, mai és massa tard.