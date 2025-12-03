La deducció de 2.500 € a què pots accedir si convius amb una persona de més de 65 anys

Convius amb una persona major de 65 anys? És una situació habitual a l'Estat que concretament es dona en un 4,5% de les llars, segons dades de l'Imserso. Els fills d'aquesta generació sovint es queixen de la càrrega que suposa la cura continuada dels majors, però la majoria desconeixen que existeix una deducció fiscal a la declaració de la renda per aquesta mena de casos.
El nom del benefici fiscal és deducció per ascendent a càrrec, està implementat en la normativa tributària espanyola i cal demanar-lo quan es fa la declaració de la renda. La deducció varia entre els 1.150 € i els 2.559 € anuals, però cal complir una sèrie de requisits per obtenir-la.
L'elemental és conviure amb una persona, o més, majors de 65 anys, però el matís és que la convivència ha de ser "efectiva" i "continuada" durant sis mesos l'any. És a dir, si Hisenda comprova que la convivència només és esporàdica o temporal, la deducció no es valida. Per posar un exemple, si convius durant l'any escolar amb un major de 65 anys, però a l'estiu viviu en llocs diferents, pots aplicar a la deducció, en el cas contrari no pots fer-ho.
El següent requisit és que els ingressos anuals de la persona major de 65 anys no poden superar els 8.000 €, i els ingressos sotmesos a gravamen en la declaració de la renda els 1.800 €. Aquests ingressos són aquells rendiments, guanys o percepcions econòmiques que han de tributar, és a dir, que s’han d’incloure a la base imposable perquè l’Agència Tributària calculi els impostos a pagar.
Finalment, tot i que l'ajut està pensat per les persones majors de 65 anys que convisquin amb d'altres, també hi poden aplicar persones de totes les edats. Ara bé, quan diverses persones conviuen i es responsabilitzen econòmicament de l’ascendent, la deducció ha de distribuir-s’hi i reflectir-se correctament en cada declaració individual. D'altra banda, si a la llar conviuen dues persones grans que compleixen tots els requisits la deducció pot aplicar-se individualment per a cada un.