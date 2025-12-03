La diferència que molts conductors desconeixen: què canvia entre el combustible d'estiu i el d'hivern?

Amb l’arribada del fred els cotxes també s'han d'adaptar a les baixes temperatures. No només s'ha de protegir del fred o la neu la part exterior, siguin les rodes o la lluna del cotxe, també s'ha de saber com es pot cuidar del funcionament intern del nostre vehicle a l'hivern, en concret, saber cada quant s'ha de canviar l'oli, quina és la temperatura adequada a què posar l'aire condicionat o quin combustible posar al vehicle en hivern o en estiu, perquè sí, hi ha diferents segons l'època de l'any.
La realitat és que les estacions de servei no distribueixen el mateix carburant tot l’any. Per afrontar els canvis extrems de temperatura, el mercat ofereix versions d’hivern i d’estiu tant de benzina com de gasoil. Entre maig i setembre serveixen carburants d’estiu; d’octubre en endavant, els d’hivern. Per tant, actualment ja s’ofereix a les benzineres el combustible d'hivern.
Combustibles hivernals: quina és la diferència?
El carburant utilitzat a les èpoques fredes incorpora additius dissenyats per facilitar l’engegada del motor en situacions de baixes temperatures en què aquest necessita entrar ràpidament en calor per activar el funcionament intern del vehicle. Tot i que existeixen versions hivernals de gasolina i gasoil, és el dièsel el que sol requerir més modificacions, ja que és el que presenta més risc d’espessir-se o solidificar-se.
I com funcionen aquests additius? Els afegits del gasoil d’hivern disminueixen el seu punt de congelació, és a dir, retarden el moment en què -químicament- el combustible es pot arribar a congelar. A més, milloren el comportament del combustible quan la temperatura cau en picat, garantint una pressió adequada perquè el motor pugui arrencar sense dificultats.
Tot i que no hi ha cap inconvenient tècnic a utilitzar un carburant de temporada diferent, en zones molt fredes pot costar més posar en marxa el motor si no s’ha utilitzat el combustible d’hivern. Encara que la realitat és que les benzineres ja fan aquest canvi de manera automàtica i no necesssites demanar expressament un combustible d'hivern o d'estiu segons l'època.