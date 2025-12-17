Aquests dispositius Xiaomi deixaran d'actualitzar-se a partir del 2026

17 de desembre de 2025

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 19:35
Actualitzat el 17 de desembre de 2025 a les 19:37

Una llarga llista de dispositius Xiaomi passaran a estar obsolets el 2026. Això vol dir que deixaran d'actualitzar-se, i per tant seran més vulnerables a patir errors crítics. En general, els dispositius estaran més exposats a amenaces de seguretat.

Les denominades actualitzacions de suports -o software- es fan habitualment a tots els dispositius per corregir errors i millorar aspectes dels sistemes operatius dels telèfons. Són modificacions que fan els fabricants per garantir que els telèfons continuen funcionant adequadament.

I per què es deixen de fer? Doncs perquè els fabricants consideren que aquell dispositiu ha quedat obsolet. Això no vol dir que deixi de ser útil o produir, però funciona a un ritme més baix que els dispositius més nous, i el fabricant creu que hi ha de deixar d'apostar.

A continuació, la llista de dispositius afectats a partir de 2026:

  • Xiaomi 12: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 amb HyperOS 3 i Android 15.
  • Xiaomi 12 Pro: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 con HyperOS 3 i Android 15.
  • Xiaomi 12X: Acaba el suport el març de 2026.
  • Xiaomi 12 Lite: Acaba el suport el març de 2026.
  • Xiaomi 12T: Acaba el suport l'octubre de 2026 amb HyperOS 3 i Android 15.
  • POCO F5 5G: Acaba el suport el maig de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.
  • POCO X5 5G: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.
  • POCO X5 Pro 5G: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.
  • Redmi Note 12 4G: Acaba el suport l'abril de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.
  • Redmi Note 12 5G: Acaba el suport el març de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.
  • Redmi Note 12 Pro 5G: Acaba el suport l'octubre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G: Acaba el suport l'octubre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.

