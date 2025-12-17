Aquests dispositius Xiaomi deixaran d'actualitzar-se a partir del 2026

Una llarga llista de dispositius Xiaomi passaran a estar obsolets el 2026. Això vol dir que deixaran d'actualitzar-se, i per tant seran més vulnerables a patir errors crítics. En general, els dispositius estaran més exposats a amenaces de seguretat.\r\n\r\nLes denominades actualitzacions de suports -o software- es fan habitualment a tots els dispositius per corregir errors i millorar aspectes dels sistemes operatius dels telèfons. Són modificacions que fan els fabricants per garantir que els telèfons continuen funcionant adequadament.\r\n\r\nI per què es deixen de fer? Doncs perquè els fabricants consideren que aquell dispositiu ha quedat obsolet. Això no vol dir que deixi de ser útil o produir, però funciona a un ritme més baix que els dispositius més nous, i el fabricant creu que hi ha de deixar d'apostar.\r\n\r\nA continuació, la llista de dispositius afectats a partir de 2026:\r\n\r\n\r\n\tXiaomi 12: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 amb HyperOS 3 i Android 15.\r\n\tXiaomi 12 Pro: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 con HyperOS 3 i Android 15.\r\n\tXiaomi 12X: Acaba el suport el març de 2026.\r\n\tXiaomi 12 Lite: Acaba el suport el març de 2026.\r\n\tXiaomi 12T: Acaba el suport l'octubre de 2026 amb HyperOS 3 i Android 15.\r\n\tPOCO F5 5G: Acaba el suport el maig de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.\r\n\tPOCO X5 5G: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.\r\n\tPOCO X5 Pro 5G: Acaba el suport el primer trimestre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.\r\n\tRedmi Note 12 4G: Acaba el suport l'abril de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.\r\n\tRedmi Note 12 5G: Acaba el suport el març de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.\r\n\tRedmi Note 12 Pro 5G: Acaba el suport l'octubre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.\r\n\tRedmi Note 12 Pro+ 5G: Acaba el suport l'octubre de 2026 amb HyperOS 2 i Android 15.\r\n\r\n